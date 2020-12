Samsungin kotikäyttöön suunnattu 110-tuumainen MicroLED-televisio saapuu markkinoille vuoden 2021 alkupuolella

110-tuumainen MicroLED-televisio seinällä.

110-tuumainen MicroLED -televisio on ensimmäinen kotikäyttöön suunnattua televisio, mutta Samsungin esitteli ensimmäistä MicroLED-ratkaisuaan vuonna 2018 The Wallin muodossa Aiemmin 110 tuuman kokoluokan MicroLED-näyttöjen massatuotanto kotikäyttöä varten ei yksinkertaisesti ole ollut mahdollista. Tätä varten on kehitetty uusi Samsungin Semiconductor-liiketoiminnasta ​​johdettu tuotantoprosessi ja Samsungin pintakiinnitystekniikka. Samsung kertoo, että lähitulevaisuudessa nähdään pienempiä MicroLED-malleja."Kuluttajat vaativat televisioiltaan enemmän kuin koskaan aiemmin, ja olemme uskomattoman innostuneita, että pääsemme vihdoin tuomaan 110 tuuman MicroLEDin markkinoille. Samsungin MicroLED-tekniikka aikoo määritellä uudelleen sen, mitä ensiluokkaiset kotikatselukokemukset merkitsevät", kertoo Samsung Suomen TV/AV-myyntipäällikkö110-tuumainen MicroLED käyttää mikrometri kokoluokan LED-valoja eliminoidakseen taustavalon ja värisuodattimet, joita käytetään tyypillisissä LED-näytöissä. Sen sijaan MicroLED-tekniikka on itsevalaiseva, mikä merkitsee, että kukin pikseli tuottaa oman valonsa.Samsungin MicroLED-televisio toistaa 100 % DCI- ja Adobe RGB -väriavaruuksista, ja se pystyy täsmällisesti näyttämään Wide Color Gamut -kuvia, jotka on on otettu huippuluokan DSLR-kameroilla. Kuvaa parantaa television täysin uusi Micro AI -kuvaprosessoriMicroLED-tekniikalla toteutetut televisiot ovat myös pitkäikäisiä, sillä niiden elinikä on jopa 100 000 tuntia, eli yli 10 vuotta.Upeista väreistä ja kirkkaasta kuvasta pääsee nauttimaan erittäin kapeilla reunoilla, sillä 110-tuumaisen television kuva-ala peittää peräti 99,99 prosenttia näytön näkyvästä rungosta.MicroLED-television kerrotaan tarjoavan dynaamisen äänikokemuksen. MicroLEDeissa on integroitu Majestic-äänentoistojärjestelmä, joka tuottaa henkeäsalpaavan 5.1-kanavaisen äänen ilman erillisiä kaiuttimia – MicroLED-televisio muuttaa minkä tahansa huoneen ylelliseksi kotiteatteriksi. Mukana on myös Object Tracking Sound Pro -ominaisuus, joka tunnistaa näytöllä liikkuvat kohteet ja heijastaa äänen seuraamaan toimintaa – joten kun toimintaelokuvassa lentokone lentää kuvan yli, se myös tuntuu siltä, ​​että sen turbiinit mylvivät katsojan yläpuolella.Samsung on optimoinut Smart TV -ominaisuudet toimimaan paremmin isolle ruudulle. Multi View -ominaisuuden avulla käyttäjä pystyy katsomaan mukavasti jopa neljää sisältöä samanaikaisesti peräti 55 tuuman kokoisilta jaetuilta ruuduilta. Tähän ominaisuuteen voi myös yhdistää useita eri lähteitä, joten ruudulla voi pitää auki erillisiä näkymiä esimerkiksi sovelluksille, urheilulle ja suoratoistopalveluille.