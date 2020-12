Huawein langattomat over-ear-vastamelukuulokkeet nyt myynnissä Suomessa - hinta 299 euroa

Kultainen Blush Gold -värivaihtoehto FreeBuds Studio kuulokkeista.

Huawei FreeBuds Studio-kuulokkeissa käytetään kaksikerroksista äänieristysrakennetta sekä kahdeksalla mikrofonilla toteutettua aktiivista melunvaimennusta, joiden avulla saavutetaan jopa 40 dB:n melunvaimennus. Kuulokkeissa on myös tietoisuustila ja äänitila, joten käyttäjä voi käydä keskusteluja ottamatta kuulokkeita pois korviltaan.Kuulokkeiden proteiininahkaiset korvatyynyt ovat pehmeät ja parantavat äänieristystä. Varsi on ruostumatonta terästä. Oikeanpuolisen kuulokkeen pinta toimii kosketusalustana erilaisille pyyhkäisyeleille.Akunkeston luvataan yltävän vastamelutoiminnosta riippuen joko 20 tai 24 tuntia. 10 minuutin lataus USB-C -liitännän välityksellä tuottaa jopa 5 tunnin edestä kuuntelua vastamelun kanssa tai jopa 8 tunnin edestä kuuntelua ilman vastamelua. Täyteen kuulokkeet latautuvat noin 60 minuutissa.Kuulokkeissa käytetään kaksoisantennia, jotka tarjovat 360 asteen monisuuntaisen Bluetooth-signaalin kattavuuden entistä vakaammalla yhteydellä. Kuulokkeet voidaan yhdistää kahteen laitteeseen samanaikaisesti ja ne toimivat Huawei-laitteiden lisäksi Android-, iOS- ja Windows-pohjaisten laitteiden kanssa.Kuulokkeiden mitat ovat 194 x 152 x 81,5 mm ja ne painavat 260 grammaa.Huawei FreeBuds Studio -kuulokkeiden suositushinta on 299 euroa . Huawei FreeBuds Studio -kuulokkeiden värivaihtoehdot ovat musta Graphite Black sekä kultainen Blush Gold.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä