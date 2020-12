Disney vahvisti peräti kymmenen uutta Star Wars -sarjaa ja -elokuvaa

Uutta sisältöä on määrä tulla jokaisena tulevana vuonna peräti 100 uuden nimikkeen verran. Yksi suosituimmista, ellei absoluuttisesti se suosituin, brändi on tietysti Star Wars, joka on ollut The Mandalorianin myötä isona osasyyllisenä Disney+:n suosioon.Disney onkin paljastanut peräti kymmenen uutta Star Wars -universumiin pohjautuvaa sarjaa ja elokuvaa, jotka käymme tässä läpi.Ahsoka on spin-off huippusuositusta The Mandalorian -sarjasta. Tässä piirretystä Star Wars: The Clone Wars -sarjasta tuttu Rosario Dawnsonin esittämä Ahsoka seikkailee Mandalorianin maailmassa.Rogue One: A Star Wars Story -elokuvasta tutun Cassian Andorin oma sarja, joka saapuu 12 jakson mittaisena ensimmäisenä kautena vuonna 2022.The Mandalorianin luojan Jon Favreaun ja Star Wars -konkari Dave Filonin tuottama Rangers of the New Republicsijoittuu myös The Mandalorianin aikajanalle.Odotettu Ewan McGregorin tähdittämä sarja kulttihahmo Obi-Wan Kenobista. Samassa sarjassa nähdään myös Hayden Christensen jälleen Darth Vaderina. Sarja sijoittuu kymmenisen vuotta Revenge of the Sithin jälkeen, jossa kaksikko on erkaantunut toisistaan.Visions on anime-tyylinen antologiasarja, jonka luovat animaatiostudiot Japanissa. Star Wars: Visions kostuu joukosta lyhyelokuvia.Kuten tässäkin nimestä voi päätellä, niin kyseessä on salakuljettaja Lando Calrissiania seuraava sarja. Landon ohjaa Dear White Peoplen luoja Justin Simien.Star Wars: The Clone Warsin seuraaja, jossa seurataan joukkoa klooneja sodan päätyttyä. Kyseessä on The Clone Warsin tapaan animaatio.Tämä sarja perustuu The High Republiciin, joka sijoittuu ennen ensimmäisen episodin aikaa. Synkältä vaikuttavasssa trillerissä nähdään kenties Sithejä ja High Republicin tuhoon johtaneita tapahtumia.Lucasfilm ja Industrial Light & Magic yhdistävät voimansa tässä animaatiosarjassa, jossa klassikko droidit C-3PO ja R2-D2 ovat takaisin yhdessä.Thor: Ragnarokin ja Mandalorian episodin ohjannut Taika Waititi ohjaa uuden Star Wars -elokuvan, josta tässä vaiheessa ei ole juuri muita tietoja.Kenties se odotetuin uusi Star Wars -tuotanto. Rogue Squadron saapuu teattereihin jouluksi 2023. Rogue Squadron seuraa uuden sukupolven pilotteja ja elokuvan ohjaa Wonder Womanin Patty Jenkins.