Raportti: Huawei osallisena Kiinan vainottujen uiguurien kasvojen tunnistuksessa

Näissä keskitysleireiksikin kutsutuissa paikoissa uiguureja pyritään "kouluttamaan" pois omasta kulttuuristaan ja uskonnostaan, joka on perinteisesti uiguurien keskuusssa islam. YK:n mukaan leireillä on jopa miljoona vankia.Kiinan valtion kanssa läheistä yhteistyötä tekevä, ja siitä syystä mm. Yhdysvaltojen pannassa oleva , Huawei on uuden The Washington Postin raportin mukaan osallistunut osaltaan myös uiguurien vangitsemiseen.Lehden saamien tietojen mukaan Huawei on ollut mukana kehittämässä järjestelmää, jossa kasvojen tunnistuksella pyritään havaitsemaan väestöstä uiguureja, jolloin viranomaiset voivat ottaa nämä kiinni.Kamerajärjestelmiin perehtynyt tutkimusjärjestö IPVM on jakanut WP:lle dokumentteja, joissa paljastuu Huawein yhteistyö kasvojentunnistusyhtiö Megviin kanssa järjestelmän luomiseksi, jossa henkilöitä voidaan tunnistaa iän, sukupuolen ja etnisyyden perusteella. Tämä tunnistusjärjestelmä pitää sisällään nk. uiguurihälytyksen, joka hälytti uiguurin löydyttyä.IPVM:n perustaja John Honovich on kuvaillut dokumentista paljastuvaa syrjintää kauhistuttavaksi.Dokumentti löytyi Huawein omilta verkkosivuilta, mutta poistettiin, kun asiasta kysyttiin IPVM:n ja WP:n toimesta. Se on kuitenkin vahvistettu myös Huawein toimesta aidoksi, joskin heidän mukaansa järjestelmää ei ole oikeasti tehty.Huawein mukaan kyseessä oli vain testi, eikä sitä koskaan tuotu käyttöön. Yhtiön mukaan se ei toimita minkäälaisia kustomoituja sovelluksia tai algoritmeja vaan toimittaa ainoastaan geneerisiä välineitä tämän kaltaisiin testeihin.Varsinaisesti yllätyksenä ei voida pitää mikäli Huawei on ollut yhteistyössä Kiinan hallinnon kanssa sen hämärimmissä toimissa, sillä välien on oletettu jo vuosien olevan erittäin läheiset.Se onko Huawei ollut itse kehittämässä järjestelmiä juuri tähän tarkoitukseen vai ainoastaan toimittanut täysin tavallista laitteistoa lähinnä erottaa IPVM:n ja Huawein kannan toisistaan.