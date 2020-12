Finnair järjestää joulunpyhinä virtuaalilentoja Rovaniemelle - kyytiin pääsee tietokoneella, puhelimella tai VR-laseilla

on kertonut järjestävänsä tulevina joulunpyhinä kahdeksanRovaniemelle 25.12. alkaen.

Lennoilla hyödynnetään virtuaalitodellisuusteknologiaa. 360 asteen maailman lennoille on luonut suomalainen VR-studio Zoan 3D-pelimoottori Unreal Enginen avulla.Lennoille pääsee kyytiin tietokoneen selaimen, älypuhelimen tai nettiselaimia tukevia VR-laseja käyttäen. Virtuaalilennon asiakkaat pääsevät nauttimaan matkustamohenkilökunnan tarjoilemista virvokkeista, ihailemaan tähtitaivasta sekä katselemaan revontulia suoraan 'istuimeltaan'.Yksi lento kestää noin puoli tuntia. Perillä Rovaniemen talvimaisemissa asiakkaat ylittävät napapiirin ja kulkevat Joulupukin Kammarille tapaamaan pukkia."Kiitos virtuaalitodellisuuden taian, Finnair voi 'lennättää' perheet eri puolilta maailmaa Rovaniemelle nauttimaan talven ihmemaasta ja tapaamaan joulupukkia matkustusrajoituksista huolimatta. Toivomme voivamme tuoda ison hymyn osallistujien kasvoille. Modernin teknologian ansiosta asiakkaamme ympäri maailmaa pääsevät nauttimaan Lapin taiasta ja joulutunnelmasta kotoaan käsin. Toivomme, että lentäminen Finnairin virtuaalisessa bisnesluokassa innostaa heidät matkustamaan paikan päälle Lappiin sitten kun se taas on mahdollista", kertoo Finnairin myyntijohtaja"Aika ei voisi olla otollisempi jouluiselle VR-kokemukselle joulupukin virallisen lentoyhtiön siivillä. Olemme kehittäneet Rovaniemen virtuaalikokemusta jo yli vuoden, ja yhteistyö Finnairin kanssa on hieno tapa saavuttaa kansainvälinen yleisö jouluisella toivon ja ilon viestillä", sanoo Visit Rovaniemen toimitusjohtajaLennolle osallistuminen maksaa 10 euroa . Kaikki virtuaalilentojen tuotot menevät lyhentämättöminä UNICEFille, joka käyttää ne koronapandemian hillitsemiseen ja siitä kärsineiden lasten auttamiseen. Lisätietoa saa täältä