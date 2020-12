Disney+ jyräsi itsensä suosituksi huippunopeasti Suomessakin

Tutkimusyhtiön mukaan Pohjoismaissa maksullisten suoratoistopalveluiden tilausmäärät kasvoivat hurjat 3 miljoonaa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Nyt pohjoismaalaisilla kotitalouksilla on jo 13,8 miljoonaa suoratoistopalveluiden tilausta käytössään - osassa kotitalouksista luonnollisesti useampia kuin yksi palvelu.Amerikkalaiset toimijat jyräävät tässäkin: puolet kaikista uusista tilauksista meni jokotai tänä vuonna Suomessakin aloittaneelle:lle. Syksyllä Pohjoismaissa auennut Disneyn palvelu on ollut hurja menestys ja Mediavisionin mukaan palvelulla on Pohjoismaissa jo 1,2 miljoonaa kotitaloutta tilaajinaan, eli noin 10% kaikista kotitalouksista.Disney+ onnistui hyvällä startillaan kipuamaan viiden suosituimman suoratoistopalvelun joukkoon Pohjoismaissa. Muut listalla olevat palvelut ovat Netflix,sekäPohjoismaissa ne kotitaloudet, jotka tilaavat maksullisia suoratoistopalveluita, tilaavat nyt keskimäärin 2,1 palvelua ja kuluttavat niihin rahaa keskimäärin 200 Ruotsin kruunua eli noin 19,50 euroa kuukaudessa.Kisa kiihtyy varmasti jatkossa. Eilen Suomessa avattiinjayhdistynyt Elisa Viihde Viaplay -palvelu