Uusiutunut Elisa Viihde Viaplay aukesi virallisesti tänään

Lauri Tikkanen tähdittää Elisa Viihde Viaplayn uutta sarjaa Pohjolan Laki

Nyt lanseeraus on saatu valmiiksi, kun palvelu on auennut käyttäjille uudella nimellä. Käyttäjillä on ollut aiemmin pääsy molempiin palveluihin eri osoitteissa, mutta nyt sisällöt löytyvät yhden ja saman palvelun takaa.Elisan tuotannon puolelta palvelu saa laadukasta kotimaista tuotantoa, josta osa näytetään palvelussa ensiesityksenä, jaViaplayn sisällöissä on puolestaan kansainvälistä tuotantoa, kuten Greyn anatomia ja The Walking Dead, sekä alkuperäissisältöä muista pohjoismaista. IS:n haastattelussa uudesta palvelusta luodaan kuva muun muassa Netflixin ja Disney+:n haastajasta, jotka tarjoavat suuren katalogin lisäksi alkuperäistuotantoja.Elisan mukaan suomalaisyleisölle tärkeitä ovat uudet kotimaiset tuotannot, joilla pesäeroa tehdään kansainvälisiin kilpailijoihin. Tuleviin alkuperäissarjoihin lukeutuu mm. lakitoimiston kyseenalaisesta toiminnasta kertova Pohjolan laki, jota tähdittää Anna Böhm, Pertti Sveholm ja Lauri Tilkanen, ja tulossa on uudet kaudet sarjoille Ivalo ja Nyrkki.Lisäksi tarjolla on satoja vanhempia sarjoja ja elokuvia.Kilpailu on kuitenkin kovaa ja haastajia on melkoisesti, sillä Netflixin ja Disney+:n lisäksi markkinoita yrittää vallata mm. uusittu Paramount+ uudelleenbrändätty discovery+ sekä Telian ja MTV:n C More TV Elisa Viihde Viaplay on saatavilla 12,99 euron kuukausihintaan tai osana Elisa Viihde Viaplay Total -pakettia, johon kuuluu lisäksi Viaplay Sport -sisältö 34,99 euron kuukausihintaan.