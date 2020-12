Nämä ovat Suomen 10 suosituinta YouTube-videota vuonna 2020

Poikkeuksellinen koronapandemian muokkaama vuosi on lisännyt netin ja digipalveluiden käyttöä. Globaalisti netissä vietetty aika on kasvanut jopa 60 %, ja myös nettiviihteen suosio on kasvanut vauhdilla.

Suomen suosituimmat videot 2020

Suomen suosituimmat musiikkivideot 2020

Poikkeusolot näkyvät myöspuolella. Google kertoo, että YouTubeen on tämän vuoden aikana ladattu kuusi kertaa enemmän sellaisia videoita, joissa tehdään asioita kotona. Lisäksi keväällä joogaan liittyvien videoiden lataaminen kolminkertaistui, ja taikinajuurella leipomiseen liittyvien videoiden katselu kasvoi 260 prosenttia. Suomalaiset ovat hakeneet uusien taitojen oppimiseen liittyviä videoita aiempaa enemmän.Koronavuosi näkyy myöskin Suomen suosituimmissa videoissa, sillä Top 10 -listalle mahtuu muun muassa korona-ajan ohjevideo.Vuoden suosituimman videon tittelin vie Oulun poliisin vanhemman konstaapelin Petrus Schroderuksen esittämä-video, jossa Schroderus laulaa Oulun tyhjillä kaduilla ja luo uskoa tulevaan koronapandemian jälkeen. Schroderus sai upeasta esityksestään poliisin hopeisen ansiomitalin. Videolla on tällä hetkellä yli 2 600 000 katselukertaa.Muita suosittuja videoita ovat suosikkitubettaja Lakon Minecraft-musiikkivideo ja näyttelijä ja mediapersoona Antti Holman korona-ajan poikkeusoloille virnuileva huumorivideo. Listan suosituimmat videot on julkaistu keväällä koronapandemian poikkeusolojen juuri käynnistyttyä Suomessa."Suomalaiset pitävät suomalaisten tekemästä sisällöstä, tämän vuoden top 10 -listalla on vain yksi ei-suomalainen video. Myös entistä pidemmät sisällöt kiinnostavat suomalaisia. Listalla on neljä yli 10 minuutin videota, osa on jopa lähes 20 minuuttia pitkiä", Googlenkertoo.Vuoden suosituimman tittelin vie tänä vuonna Arttu Wiskarin ja Leavings-orkesterin hitti. Tämä musiikkivideo on kerännyt tässä vaiheessa yli 5 200 000 katselukertaa."Myös musiikkivideoissa korostuvat suomalaiset kappaleet. Kahta videota lukuun ottamatta kaikki videot ovat suomalaisten artistien kappaleita, ja jopa seitsemän kymmenestä kappaleesta on esitetty suomeksi", Samb sanoo.