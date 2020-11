Arvostelu: Lidlin SilverCrest robotti-imuri - saako halvalla hyvän?

Millainen on SilverCrestin robotti-imuri?

Tekniset tiedot

Paino: 1,9 kg

1,9 kg Leveys: 30 cm (pyöreä)

30 cm (pyöreä) Korkeus: 7,5 cm

7,5 cm Pölysäiliön koko: 0,3 litraa

0,3 litraa Akun koko: 2400 mAh (valmistajan ilmoittama akkukesto 90min)

2400 mAh Imuteho: 0,5 kPa

Käyttöönotto

Toiminta



SilverCrestin roboimuri siivoamassa keittiön seinänvieruksia

Miten robotti-imuria pitäisi käyttää

Akkukesto ja latausajat

Matot



noin sentin korkuinen eteisen matto osoittautui ongelmaksi, johon robo jäi kulmastaan aina kiinni

Huonekalut



SilverCrest siivoamassa keittiössä



SilverCrest pulassa keittiöntuolin jalan kanssa

Muut esteet



Nam! Päiväpeitto maistuu hyvälle!





kaikki jotenkin "johtoja" muistuttava, kuten kengännauhat, ovat vaarassa





SilverCrest ihastui myös Teletappeihin

Lemmikkitalous

Seinänvierustat ja kulmat



tällä kertaa nurkan siivous ei oikein onnistunut

Melu

Pölysäiliön koko ja tyhjennys



Pölysäiliö on todella pieni

Siivousjälki

Yhteenveto



häivähdys 1980-lukua..

Plussat

Retro, 1980-luvun muotoilu

Pitkä akkukesto

Kohtuullisen hyvä siivoustulos nurkissa ja seinänvierustoilla

Erittäin helppokäyttöinen

Sopii myös tekniikkaa pelkääville

Miinukset

Kehno siivoustulos mattojen kanssa

Ei ajastusmahdollisuutta

Ei osaa jatkaa siivousta akun latauksen jälkeen

Ei irrota kovista lattiapinnoista kaikkea pöly

ä Ei sovi lemmikkitalouksille siivoustuloksensa vuoksi

Ongelmissa kevyiden mattojen kanssa

Jää jumiin tietynlaisiin tilanteisiin / koloihin, joihin osasi mennä, mutta joista ei pääse itse ulos

Tähdet

Keskustelua

Lue myös nämä

Lidlin omalla-merkillä myytävä roboimuri tarttui ostoskoriimme maksalaatikon ja paistopistesämpylöiden kera kesällä 2020, kun roboimuria edellisen kerran Lidlin liikkeisiin tuli myyntiin. Hintaa oli hankintahetkkellä 129 euroa, eli kyseessä on kirkkaasti edullisin robotti-imuri, jota olemme koskaan testanneet.Tarkka tuotenimi testatulle tapaukselle on. Pistimme apulaisen työhön kahdessa eri kohteessa, yhteensä neljän kuukauden ajaksi, tarkoituksenamme pistää se samaan rääkkiin kuin kaikki muutkin testaamamme robotti-imurit SilverCrestin pakkaus ei eroa juurikaan muiden valmistajien roboimureiden pakkauksista: koko on samaa luokkaa ja tuotteen kuvat koristavat laatikkoa monilta kanteilta.Paketin avaamisen yhteydessä paljastuu sisältöä tarkemmin. Mukana toimitetaan itse robotti-imurin lisäksi kaikki muukin tarpeellinen: lataustelakka, pari kappaletta vaihtoharjoja, lataustelakan virtajohto sekä ohuehko painettu ohjekirjanenPari todella hämmentävää yllätystä paketista kuitenkin löytyy edellä mainittujen lisäksi. Aivan ensinnäkin, mukana tulee hieman siveltimen oloinen harja, joka on tarkoitettu robotin itsensä puhdistukseen. Lisäksi mukana tulee myös infrapunalla toimiva kaukosäädin, jolla robottia voi komentaa kotisohvalta käsin.Sammuksissa, päältä katsottuna itse robotti-imuri muistuttaa kovasti muiden valmistajien vastaavia tuotteita. Neljä hipaisunäppäintä, näyttö ja luukku, jonka alta paljastuu pölysäiliö.Robotin alta löytyy kuitenkin käyttöönoton suurin yllätys. Imurissa ei ole lainkaan pyörivää siivoustelaa. Ei siis ollenkaan. Ainoastaan kaksi suurta sivuharjaa sekä imusuulake, jonka kautta harjojen huiskima pöly imetään laitteen sisään.SilverCrestin imuri on mallia ei-älykäs. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että imuri ei keskustele lainkaan netin yli, eikä sitä voi ohjata älypuhelimella. Tämä on mieltymyksistä riippuen joko hyvä tai huono puoli. Käytännössä teknopelkoiselle kuluttajalle ratkaisu on varmasti miellyttävä, mutta asiaan liittyy muutama ongelma, joista myöhemmin lisää.Käyttöönotto suoritetaan kuten tavallista: etsitään robotin telakalle paikka kotoa, josta se pääsee kulkemaan esteettä ja johon saadaan vedettyä latausaseman tarvitsemat virrat.Tuon jälkeen imuri asetetaan lataustelakkaan ja annetaan sen latautua täyteen. Kun lataus on valmis, voidaan robo ottaa käyttöön.Tässä vaiheessa törmätään jälleen SilverCrestin yhteen erikoisuuteen: robotissa on fyysinen, old-skool virtapainike, joka pitää erikseen napsauttaa päälle, jotta robotti ylipäätään reagoi mihinkään. Virtanapin napsauttaminen päälle ei siis käynnistä robottia siivoamaan, vaan ainoastaan kytkee siihen virrat päälle.Itse robotin käynnistys tapahtuu päällä olevasta "play"-symbolia muistuttavasta painikkeesta - tai kaukosäätimellä.Kun SilverCresti on päräytetty päälle, aloittaa robotti työnsä. Se siivoaa kuuliaisesti paikat omalla satunnaisuuteen ja esteisiin törmäämisen logiikallaan. Samalla toimintalogiikalla toimivat käytännössä kaikki muutkin edulliset robotti-imurit, kuten vaikkapa Roomba 605 Käytännössä SilverCrestin toiminta on hyvin selkeää: se siivoaa kaikki ne alueet, joihin se vain suinkin pääsee, siinä ajassa kuin sen akku riittää.Robotti-imuri eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Tässä SilverCrestin robotti-imuri on ongelmallinen, sillä sitä ei voi käskyttää älypuhelimella, eikä se tue varsinaisesti ajastuksia. Robotin voi ajastaa "lähtölaskenta-metodilla", eli kaukosäädintä käyttäen sille voi kertoa, että imuroinnin pitäisi alkaa vaikkapa 7 tunnin päästä. Mutta siihen ei voi ajastaa pysyviä ja toistuvia ajastuksia, kuten "siivoa joka päivä klo 14" vaan "lähtölaskenta" pitää säätää siihen joka kerta erikseen.Omissa testeissämme SilverCrestin akku riitti noin 70 - 90 min siivoukseen, joka on hintaluokassaan oikein hyvä tulos. Käytännössä robo ehti siivoamaan ison kerrostalokolmion ennen akun loppumista.SilverCrest osaa palata takaisin telakkaansa latautumaan, kun akku on vähissä tai siivous on saatu loppuun, mutta se ei osaa jatkaa kesken jäänyttä työtä akun latauduttua taas täyteen. Tämän vuoksi SilverCrest ei sovi yli 70m2 asuntoihin, ellei sitä käytä käsipelillä siten, että se kannetaan aina latauksen jälkeen uuteen huoneeseen ja teljetään sinne siivoamaan.Mielenkiintoisena puolena mainittakoon se, että testiemme mukaan SilverCrest ei oikeastaan ymmärrä sitä, milloin se on saanut tilan siivottua loppuun. Käytännössä se siivoaa joka kerta niin kauan, kunnes akku on tyhjentymässä. Tämä näkyy siinä, että jos imurin telkeää vaikkapa 5m2 vessaan, siten että imuri ei pääse palaamaan latausasemalleen, se todellakin siivoaa siellä puolentoista tunnin ajan, kunnes akku tyhjenee.Akku latautuu erittäin hitaasti: valmistajan ilmoittama latausaika tyhjästä täyteen on 3-5 tuntia, joka on samaa luokkaa kuin omissa testeissämme havaitsimme.Pelkkiin isoihin sivuharjoihin perustuva robotti-imuri on erikoinen tapaus ja sen design johtaa väistämättä kahteen ongelmaan.Ensinnäkin, hapsuilla varustetut matot jumiutuvat käytännössä aina robotin pyöriviin sivuharjoihin kiinni, joten räsymattoja rakastavalle robotista tulee lisätyötä, kun matot pitää kerätä pois ennen siivousta.Toisekseen, SilverCrestin pelkkiin sivuharjoihin pohjautuva siivous ei yksinkertaisesti saa mattoja puhtaaksi. Se saa niiden pinnalla olevat irtoroskat poistettua, mutta mattojen pintaan uponnutta pölyä SilverCrest ei saa imuroitua, koska siihen vaadittaisiin mattoa "tamppaavat" siivoustelat, joita SilverCrestissä yksinkertaisesti ei ole.Lisäksi SilverCrestillä oli ongelmia kevyiden mattojen kanssa - kuten niin monella muullakin imurilla. Eli aivan keveimmät matot se onnistui ruttaamaan mytyiksi ja jäi ärsyttävän usein jumiin kyseisiin itse aiheuttamiinsa esteisiin.Huonekalujen kanssa SilverCrest pärjäsi kohtuullisen hyvin ja pitkien sivuharjojensa ansiosta myös tuolinjalkojen ja pöydänjalkojen vierustat tuli siivottua oikein mallikkaasti.Ainoastaan matalilla, putkimaisilla jaloilla varustetut huonekalut olivat lähes ylitsepääsemätön ongelma, kuten videoltakin näkyy.Käytännössä SilverCrestin ongelma on sama kuin monilla muillakin robotti-imureilla: noin 1-2 senttimetrin korkuiset lattian myötäiset esteet, kuten vaikkapa lattialla lojuva suihkuletku olivat ylivoimaisen vaikeita esteitä. Tällaisten esteiden päälle SilverCrest yleensä pääsi kiipeämään, muttei enää päässyt tilanteesta pois.Luonnollisesti myös kaikki lattialle olevat johdot robotti syö harjoihinsa, mutta tätä tekevät kaikki muutkin roboimurit, joten tämä ei sinänsä mikään miinus ole vertaillessa muihin kilpailijoihin.Testasimme SilverCrestiä myös lemmikkitaloudessa pidemmän testijakson ajan. Positiivinen yllätys oli se, että hinnastaan huolimatta SilverCrestissä on mukana allergikoille sopiva HEPA-suodatin, eli imetty pöly ei leviä asuntoon imurin poistoilman mukana.Kovalta lattialta SilverCrest sai varsin hyvin siivottua lemmikkien karvat, mutta mattojen osalta - kuten aiemmin todettua - ei robotin pelkkiin sivuharjoihin perustuva siivoustapa riittänyt poistamaan kaikkia karvoja, edes parin siivouskerran jälkeen.Lisäksi kissanhiekka koitui ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi, myös kovalla lattiapinnalla. Valtaosan SilverCrest sai imuroitua, mutta ei kaikkia.Valitettavasti emme voi suositella SilverCrestin robotti-imuria lemmikkitalouksiin.Tällä osa-alueella SilverCrestin suht valtavat sivuharjat tulivat hyötykäyttöön: seinänvierustat ja nurkat pysyivät kiitettävän siisteinä testijaksomme ajan.Aivan aina näin ei käynyt, mutta kokonaisuudessaan SilverCrest oli kuitenkin nurkkien ja seinänvierustojen osalta varsin hyvä apulainen.SilverCrest on pienestä imutehostaan ja siivoustelojen puutteesta johtuen miellyttävän hiljainen tapaus.Miellyttävää sen kanssa oleskelu samassa tilassa ei toki ole, mutta imuroidessa voi kuitenkin käydä helposti keskustelua toisen ihmisen kanssa ja television katsominenkin onnistuu. Tosin, suosittelemme silti imurin käyttöä ainoastaan silloin, kun koti on tyhjänä.Lidlin SilverCrestissä on yksi pienimmistä pölysäiliölistä, mitä olemme robotti-imureissa koskaan nähneet. Tästä tuli lievästi sanoen ongelma, sillä etenkin lemmikkikohteessamme pölysäiliö piti tyhjentää käytännössä parin imurointikerran jälkeen.Lisäksi pölysäiliön tyhjennys on tehty tarpeettoman vaikeaksi ja epäloogiseksi.Ja se tärkein... Millainen siivousjälki SilverCrestin jäljiltä jäi?Ratkaisu, jossa robotti-imurista on jätetty pois kokonaan siivoustelat, on erittäin mielenkiintoinen ja lienee tehty lähinnä kustannussyistä. Valitettavasti myöskään imurin imuteho, edes sen täydellä teholla, ei ole kovinkaan kummoinen.Näiden seikkojen vuoksi SilverCrestin siivoustulos jättää paljon toivomisen varaa. Mattojen osalta siivoustulos on korkeintaan välttävä, kovilla pinnoilla hieman sitä parempi. Irtolika, kuten leivänmurut ja kovilla lattiapinnoilla pyörivät lemmikkien karvat SilverCrest hoitaa kunnialla. Mutta lattian pinnan huokosiin jäänyt pöly tai mattoihin uponnut pöly ei SilverCrestin toimesta valitettavasti irtoa lainkaan.Ainoastaan seinänvierustojen ja nurkkien siivouksen osalta SilverCrest peittoaa osan kilpakumppaneistaan.SilverCrest on mielenkiintoinen tapaus.1980-luvun henkeä vahvasti mukaan tuovat kaukosäädin, erillinen fyysinen virtapainike sekä hymyn testaajan kasvoille nostanut punainen LED-näyttö.Vaikka Lidlin robotti-imuri onkin naurettavan halpa - se maksoi ainoastaan reilun satasen - ei se silti ole edes hintansa arvoinen. Ajastusten puute, siivoustelan puute, kehnohko siivoustulos sekä onnettoman pieni pölysäiliö alkavat kaikki ärsyttämään varsin pian. Urhoollisesti käytimme silti imuria koko 4 kuukautta kestäneen testijaksomme ajan, mutta sitä ei testauksen jälkeen tullut kertaakaan ikävä.. Jos haluat edullisen robotti-imurin, suosittelemme tutustumaan johonkin muuhun malliin, vaikkapa parhaat robotti-imurit -listaltamme Tähtiä ei valitettavasti SilverCrestille voinut 1,5 tähteä enempää antaa. Se toiminee ensimmäisenä robotti-imurina teknopelkoiselle, mutta hyvä se ei oikeastaan missään muussa asiassa ole kuin helppokäyttöisyydessään.Kuulisimme mielellämme, jos robotti-imureista on kysyttävää, kommentteja tai kokemuksia. Keskustelua voi käydä vaikkapa keskustelualueidemme Keskustelua robotti-imureista -ketjussa.Myös nimenomaan SilverCrestin robotti-imurista on keskustelualueellamme oma ketju , jonne voit esittää kysymyksiäsi.Olemme arvostelleet muitakin kotitalousrobotteja sivuillamme, tässäpä lisää lueskeltavaa: