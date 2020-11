Tarjoukset jatkuvat vielä - maanantaina vuorossa Cyber Monday -tarjouspäivä, ensimmäiset tarjoukset julki

Käsistä lähtenyt tarjousputki ei kuitenkaan ole vieläkään ohitse, sillä maanantaina 30.11. vietetään-tarjouspäivää. Maanantain tarjoukset ovat monelta osin pitkälti samoja tarjouksia, joita on pitkin viikkoa nähty, mutta yleensä muutamia uusiakin hyviä tarjouksia on aiempina vuosina nähty. Nämä tulevat tarjoukset löytyvät kätevästi tältä hintavertailupalvelun Hintaoppaan sivulta Tällä hetkellä tarjouksessa olevia tuotteita ovat mm. nämä:Uusia tarjouksia nähdään muun muassa Verkkokauppa.comilta, jotka voi katsoa tästä Verkkokauppa.comin tarjonnasta löytyy lähinnä erilaisia tietokoneen osia sekä oheislaitteita, mutta myös pari älypuhelinta on päätynyt tarjoukseen. Näiden tuotteiden myynti alkaa klo 21.15.Katso kaikki tarjoukset tältä hintavertailupalvelu Hintaoppaan sivulta