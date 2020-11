Verkkokauppa.com paljasti: nämä ovat vuoden 20 palautetuinta tuotetta

Verkkokauppa.comin vuoden 2020 palautetuimmat tuotteet

Finnsat RC-FSH05PVR kaukosäädin digiboksiin, 67 %, TV ja video

MicroSpareparts MSPT2006C DC 12 V -autolaturi, 52 %, Tietokoneet

PowerCube Original 5-osainen pistorasia, vihreä, 47 %, Kaapelit

Philips Star WarmGlow LED -spottivalaisin, 4,5 W, valkoinen, 44 %, Koti ja valaistus

Lenovo TAB M10 FHD Folio Case and Film -suojakuori, musta, 43 %, Tietokoneet

Koss UR23iK On-Ear -kuulokkeet, musta, 43 %, Audio ja hifi

Marimekko Räsymatto -lautanen, 13 cm, valkoinen/pinkki, 41 %, Keittiö

Carson Micro X-Warrior -kauko-ohjattava, 1:32, RTR, 40%, Lelut

Huawei P40 Pro 5G -Android-puhelin 8/256 Gt, hopea, 39 %, Puhelimet

Mitre Aircell Carbon Slip -säärisuoja, koko XS, 38%, Urheilu

Sennheiser Earpads 506463 -korvapehmustepari, 37 %, Audio ja hifi

Logitech Slim Combo -näppäimistö/suojakotelo 10,5" iPad Pro:lle, sininen, 37 %, Oheislaitteet

One For All WM7471 -Design lattiajalusta 32-65" televisioille, 36 %, TV ja video

Esselte No.1 Vivida A4 -muovimappi, 75 mm, punainen, 36 %, Toimistotarvikkeet

Nino Percussion NINO960 -sauvakulkunen, 36 %, Musiikki

ZyXEL AMG1302-T11C ADSL2+ -modeemi, 36 %, Verkko

Ledvance Smart+ Flex RGBW Extension 2P -LED-nauha, jatkokappaleet, 35 %, Koti ja valaistus

Grungies Amplifier -suurentaja, 35 %, Lelut

HP Reverb Virtual Reality Headset -VR-lasit, 35 %, Pelit ja viihde

Ledvance Smart+ Flex RGBW Extension 2P -LED-nauha, jatkokappaleet, 34 %, Koti ja valaistus

Poikkeuksellinen vuosi näkyy Verkkokauppa.comin mukaan netissä tehtyjen ostoksien määrässä, sillä suomalaiset ovat tehneet verkossa aiempaa enemmän ostoksia. Tarpeettomia tavaroita ei ole kuitenkaan ostettu viime vuosia enempää."Korona-ajan lisääntynyt kotoilu ei vaikuta saaneen suomalaisia tilailemaan tarpeettomia tavaroita, sillä kuluvan vuoden palautusprosentit ovat pysyneet menneiden vuosien tasolla. Verkkokauppa.comilla palautettujen tuotteiden joutumisesta hukkaan ei tarvitse olla huolissaan, sillä suurin osa palautuksista saadaan myytyä uudelleen Outletin kautta. Vain alle 0,1 % kokonaismyynnistä päätyy palautuksen myötä jätteeksi, joka kierrätetään asianmukaisella tavalla", kertoo Verkkokauppa.comin vastuullisuuspäällikköListan kärjestä löytyy tällä kertaa Finnsatin kaukosäädin digiboksiin, jonka palautusprosentti yltää peräti 67 prosenttiin. Viime vuonna palautetuin tuote ylsi 46,3 % lukemaan Elektroniikan osalta listalle on päätynyt muutama tuote, joista mielenkiintoisin on 39 palautusprosentin omaava Huawein P40 Pro . Puhelin ei sisällä ollenkaan Googlen tuttuja palveluita, joka on ollut mahdollisesti monelle kuluttajalle yllätys.Tuotteen nimen perässä on palautusprosentti sekä tuotekategoria.Lisäksi Verkkokauppa.com veikkailee tiedotteessaan , että Black Friday näkyy poikkeuksellisen tilanteen takia liikenteen kasvussa verkossa. Liikenteen arvioidaan nousevan jopa nelikymmenkertaiseksi tavalliseen perjantaipäivään verrattuna eli väkeä olisi sivuilla tuplasti enemmän kuin edellisvuoden Black Fridayna."Poikkeuksellisena Black Fridayna verkko paisuu, ja siksi Verkkokauppa.com paneekin paljon paukkuja verkkoon. Olemme valmistautuneet verkon kasvuun ajamalla sivuille erilaisia kuormittavuustestejä jo viikkojen ajan. Kaikki tarjoukset on tuotu verkkokauppaan, ja myymälöihin ei siksi tarvitse tänä vuonna tulla yhdenkään alennuksen perässä", Verkkokauppa.comin toimitusjohtajakertoo.