Suomeen rantautunut Back Market haastaa kunnostettujen ja käytettyjen elektroniikkalaitteiden markkinat

Kunnostetun älypuhelimen testaus. Kuva: Back Market

Back Market ilmoittaa olevansa edelläkävijä kunnostettujen elektroniikkalaitteiden markkinoilla ja vähentäneensä toimillaan 3000 tonnia elektroniikkajätettä vuodesta 2014."Uusien elektroniikkalaitteiden ylituotanto ja sähköisen jätteen kasvu ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Olemme huomanneet, että yhä useammat kuluttajat haluavat ostaa uusittuja laitteita, kaltaisellemme toimijalle on Pohjoismaissa tilausta",, yksi Back Marketin kolmesta perustajajäsenistä kertoo.Yrityksen liiketoiminta on laajentunut kuudessa vuodessa Ranskan ja kahdeksan muun Euroopan maan lisäksi myös Yhdysvaltoihin. Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, johon Back Market avasi liiketoimintansa lanseeraamalla verkkokaupan lokakuussa 2020. Myynti on jo nyt ylittänyt markkinapaikan odotukset."Meillä on kattava tuotevalikoima ja kilpailukykyinen hinta-laatusuhde. Haluamme myös tarjota verkossa sujuvan asiakaskokemuksen, johon luonnollisesti kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. Uskon, että suomalaiset arvostavat näitä asioita", yrityksen maakohtaisista lanseerauksista vastaavasanoo.Puhelimien lisäksi Back Marketin valikoimiin kuuluvat muun muassa kannettavat tietokoneet, tabletit ja kuulokkeet. Yhtiö kertoo tuotteiden sisältävän 12 kuukauden takuun ja 30päivän palautusoikeuden sekä ilmaisen toimituksen."Käytetty laite ei tarkoita samaa kuin kierrätetty laite. Back Marketin kautta myyntiin tulevat laitteet käyvät läpi huolellisen tarkastuksen, kunnostuksen sekä testauksen ennen kuin ne myydään eteenpäin. Meillä on n. 1000 sertifioitua asiantuntijaa, jotka arvioivat laitteiden kunnon ja huoltavat ne toimiviksi. He antavat arvionsa myös laitteen kosmeettisesta kunnosta. Kunnostettu tuote on mahdollista saada parhaimmillaan jopa 70% edullisemmin", Beucher kertoo.Lisätietoa Back Marketista saa täältä