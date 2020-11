Gigantin Black Friday alkaa jo perjantaina - katso tästä lista parhaista alennuksista

Taas on se aika vuodesta, kunvalloittaa verkkokaupat erilaisilla tarjouksilla. Tarjouksia ei tosin nähdä vain Black Friday -perjantaina 27. marraskuuta, vaan alennettuja hintoja nähdään jo reilusti sitä ennen.

Gigantti ehtikin jo kertoa järjestävänsä peräti 11 päivän mittaisen kampanjan , joka alkaa perjantaina 20.11. ja kestää aina Cyber Monday -maanantaihin 30.11. asti.Nyt Gigantti on paljastanut tuotteet, jotka tarjouksessa nähdään. Kaikista tuotteista ei kuitenkaan ole vielä tarjoushintaa tarjolla, vaan hintoja tiputellaan pitkin viikkoa. Kaikkien kauppojen tarjoukset voi kätevästi katsoa hintavertailupalvelu Hintaoppaan sivuilta , ja palvelun hintahistorian avulla näkee minkälaisesta tarjouksesta on oikeasti kyse.Ihan huipputarjouksia ei vielä ole tarjolla, mutta tässä muutama nosto perjantain osalta:Kaikki Gigantin tulevat tarjoukset voi katsoa tästä . Luvassa on muun muassa useita tarjouksia kannettavista tietokoneista, tietokoneen oheislaitteista, kuulokkeista sekä älypuhelimista, mutta näiden hintoja ei vielä paljastettu, joten tarjouksen laatua ei vielä tiedetä.