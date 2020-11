Xiaomin 59 euron Mi Smart Speaker -älykaiutin myyntiin Suomessa

Kaiutin on kooltaan 131 x 104 x 151 mm ja painoa sillä on noin 840 grammaa. Koon puolesta se sopii helposti vaikkapa olohuoneen hyllylle tai makuuhuoneen yöpöydälle. Sisälle on laitettu 12 watin ja 2,5 tuuman kaiutin, joka tukee DTS Customized Sound -äänentoistoa.Kaiuttimen saa käyttöön liittämällä sen seinäpistokkeeseen. Ääntä siihen toistetaan langattomasti Bluetoothin ja Wifin avulla. Hallintaan voi käyttää myös kaiuttimen paneelia. Lisäksi kahden kaiuttimen avulla voi toistaa stereoääntä ja useammalla kaiuttimella saa aikaan monikanavaisen äänentoiston.Kaiutinta voi käyttää suoraan suosittujen Spotify-, Youtube Music-, Pandora-, Deezer- ja Google Play Music -musiikkipalvelujen kanssa. Lisäksi se tukee HE-AAC-, AAC-LC-, MP3-, Vorbis-, WAV (LPCM)-, Opus- ja HR FLAC -ääniformaatteja langattomista äänilähteistä.Älykkäistä ominaisuuksista löytyvät tuet Google Assistantille ja Chromecastille. Google Assistantia voi pyytää lukemaan uutiset, kertomaan vinkkejä ruokaresepteistä tai kertoa kaiuttimelle mitä musiikkia haluaa kuulla. Lisäksi kaiutin tukee muita Xiaomin Mi-älylaitteita Mi Control Hub -älykotikeskittimen kautta, joten kaiuttimella voi ohjata esimerkiksi valaistusta.Xiaomi Mi Smart Speaker on saatavana heti 59 euron kuluttajahintaan. Lisätietoa kaiuttimesta saa täältä Lue myös: