DJI julkisti 479 euron pienen ja kevyen Mini 2 -kuvauskopterin

Mini 2 painaa vain 249 grammaa ja sen mitat avattuna ovat 245 x 289 x 56 mm (suljettuna 138 x 81 x 58 mm). Koon puolesta kopteria on helppo kuljettaa mukana.Videokuvaaminen onnistuu 4K 30fps / Full HD 60fps -tasolla ja valokuvia voi ottaa 12 megapikselin kokoisina. Kuvaus onnistuu myös nelinkertaisen digitaalisen tarkennuksen muodossa. Kuvat voidaan tallentaa joko helppokäyttöiseen jpeg-muotoon tai paremmin muokattavaan raw-formaattiin. Kuvien ja videoiden vakaudesta vastaa kolmiakselinen gimbaali.Uusi Mini 2 on Mavic Mini -kopterin seuraaja, mutta sisältää edeltäjään nähden enemmän suorituskykyä. OcuSync 2.0 -lähetystekniikka mahdollistaa jopa 10 kilometrin käyttöetäisyyden kopterin ja ohjaimen välillä. Kopteri on myös lentokykyinen tuulisella säällä ja kestää jopa yli 10 metriä sekunnissa puhaltavat puhurit (taso 5). 2250 mAh akku antaa jopa 31 minuuttia lentoaikaa.Mini 2:n kerrotaan sopivan hyvin aloittelijalle, sillä ohjauspainikkeita ja -toimintoja on suoraviivaistettu ja helpotettu. Kopteri lähettää kamerakuvaa reaaliaikaisesti suoraan älypuhelimen näytölle, joka myös helpottaa ohjaamista. Kopterissa on myös GPS, joka huolehtii, että kopteri ei lennä lentokieltoalueille, kuten lentokentille. Lisäksi kopteri osaa laskeutua automaattisesti.DJI Mini 2 tulee myyntiin välittömästi 479 euron kuluttajahintaan . Kuvauskopterin mukana toimitetaan käsiohjain, kopterin ladattava akku, ylimääräiset roottorilavat ja kaikki muu lennättämiseen tarvittavat tarvikkeet. DJI Mini 2 Fly More Combon kuluttajahinta on 619 euroa . Se sisältää kaikki peruspaketin varusteet sekä kolme lisäakkua, niiden latausyksikön, kolme roottorilapasettiä, kantolaukun ja usb-laturin.Lisätietoa kopterista saa täältä