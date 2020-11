Neljä palvelua yhdistävä Apple One nyt saatavilla

Applen kaiken yhdistävä-palvelu esiteltiin aiemmin tänä vuonna ja nyt palvelu on saatavilla. Suomessa One -paketti yhdistää neljä Applen kuukausimaksullista palvelua yhdeksi, edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Yhden hengen Apple One -tilaus maksaa Suomessa 14,95 euroa kuukaudessa, kun taas perhetilaus Apple One -paketille maksaa 19,95 euroa kuukaudessa. Yhden hengen tilaus säästää kuukaudessa 8 euroa ja perhetilaus puolestaan 10 euroa kuukaudessa. Apple Onea mahdollista on kokeilla ilmaiseksi niiden palveluiden osalta, joita ei ole vielä erikseen ilmaiseksi testannut.Yhden hengen tilaukseen kuuluu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ja 50 gigatavua Apple iCloud -tallennustilaa. Perhe-paketin voi jakaa viiden käyttäjän kesken ja se eroaa yhden hengen tilauksesta vain 200 gigatavun iCloud -tallennustilalla.Maailmalla tulee myös pari muuta pakettia saataville, joihin kuuluvat News+ ja Fitness+ -palvelut.Lisätietoa Apple Onesta saa täältä