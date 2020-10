Huawei julkisti älyttömän Huawei Sound -kaiuttimen

Huawei on tänään esitellyt uuden äänentoistolaitteen, joka poikkeaa melkoisesti nykytrendeistä. Kyseessä on Huawei Sound -nimeä kantava kaiutin, jonka pääominaisuuksiin ei kuulu ääniohjaus, avustajat, tai muu älykkyys.

Viimeisten vuosien aikana lähes jokainen teknologiajätti on julkaissut oman versionsa alunperin Amazonin esittelemästä Echo-älykaiuttimesta. Ääniavustajan avulla ohjattavia älykaiuttimia on tullut niin Googlelta, Applelta, Samsungilta kuin monelta pienemmältä valmistajaltakin, ja jopa aiemmin Huaweilta.Nyt Huawei poikkeaa joukosta olennaisesti, sillä sen uusi kaiutin ei sisällä älyohjausta. Huaweilla oli, ainakin jossain vaiheessa, tarkoituksena tuoda laitteeseen ääniavustaja, mutta näin ei syystä tai toisesta tapahtunut.Huawei Sound on langaton kaiutin, joka tarjoaa neljätuumaisen ja 40 watin wooferin ja kolme 5 watin Full Range -kaiutinelementtiä. Se on suunniteltu yhteistyössä ranskalaisen kaiutinsuunnittelija Devialetin kanssa.Kuten pyöreästä muotoilusta, ja laitteen langattomuudesta, voi päätellä, niin laite on suunniteltu 360 asteen kuuntelukokemusta varten. Ehkä laitteen älykkäin toiminto onkin mikrofonien avulla luotu maisema, jonka avulla luodaan kuuntelijalle surround-efekti.Kaiutin tukee Bluetooth (LDAC)-, UPnP- ja 3,5 mm AUX-in -liitäntöjä sekä NFC:llä tapahtuvaa parittamista.Huawei Sound -kaiuttimen hinta on Suomessa 199 euroa, mutta myynninaloituspäivää ei ole vielä vahvistettu.