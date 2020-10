Huawei esitteli uudet älylasit: Huawei × Gentle Monster Eyewear II

Huawei on julkistanut tänään uuden sukupolven älylasit, jotka kantavat nimeä Huawei × Gentle Monster Eyewear II. Kyseessä on teknologiayhtiö Huawein ja silmälasisuunnittelija Gentle Monsterin välinen kollaboraatio, jonka on määrä tarjota älyominaisuuksia tyylikkäissä laseissa.

Kyseessä on jo toinen sukupolvi Huawein älylaseista, ja tällä kertaa niissä tarjotaan uusiin älyinnovaatioihin ja erityisesti äänentoistoon.Suunnittelufilosofia on peräisin korealaiselta silmälasibrändiltä, ja tarjolla on sekä silmälaseja että aurinkolaseja. Äänentoiston lisäksi lasit tarjoavat Huawein Smart Interaction -ominaisuuden avulla ääniavustajan.Itse kaiuttimet ovat nyt kaksi kertaa suurempia, mutta samalla ohuemmat, ja tarjoavat laajemman äänialueen ja siten paremman kuuntelukokemuksen. Yhtiön mukaan ne soveltuvat "täydellisesti" jopa musiikin kuunteluun. Laitteet tukevat myös äänen automaattista voimakkuudensäätöä ympäristön äänien perusteella, ja äänivuotoa on vähennetty.Eleohjaaminen tapahtuu joko sankoja puristamalla (paritus), napautuksilla tai pyyhkäisyeleillä. Lisäksi laseista löytyy sensori, jonka avulla esimerkiksi musiikki pysäytetään, kun lasit otetaan pois päästä.Akkukestoksi yhtiö kertoo viisi tuntia musiikin kuuntelua tai 42 tuntia valmiustilaa.Huawei X Gentle Monster Eyewear II -älylasien suositushinta on 299 euroa, mutta myynninaloituspäivää ei vielä kerrottu.