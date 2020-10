Levy-yhtiöiden uusin silmätikku on Twitch, lähettivät kirjeen omistaja Amazonille

Levy-yhtiöiden kohdalla TO-mafia ilmaisu on kenties kaiken tutuinta, sillä erityisesti Yhdysvaltain RIAA on ollut erittäin aggressiivinen kohdatessaan uusia palveluita, joissa niiden tekijänoikeuden alaista materiaalia on esitetty.Sen hampaisiin ovat eksyneet mm. Napster YouTube , Spotify, ja monta muuta. Nyt uusimpana uhrina on Twitch, jonka kimppuun levy-yhtiöt hyökkäävät RIAA:n johdolla Twitchille ja sen omistamalle Amazonille osoitetulla kirjeellä, kertoo Variety Näiden mukaan Twitch ei ole tehnyt tarpeeksi kitkeäkseen tekijänoikeudenalaista musiikkia palvelustaan. Vaikka Twitch on pyrkinyt profiloitumaan erityisesti tänä vuonna yhä enemmän livemusiikin välikätenä, ei täysin yhteistä säveltä levy-yhtiöiden kanssa ole näemmä löytynyt.Palvelun uusi Soundtrack-ominaisuus tarjoaa linsensoitua musiikkia monilta pienemmiltä toimijoilta, mutta sopimuksia ei ole tehty isojen levy-yhtiöiden kanssa. Monet striimaajat silti käyttävät omia musiikkikokoelmiaan, joissa pyörii TO-alainen musiikki.Twitchillä on käytössä teknologia, joka automaattisesti tunnistaa musiikkia ja hiljentää nauhoituksia mikäli tunnistus tehdään.