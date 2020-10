Google aikoo muuttaa YouTuben verkkokaupaksi

Yhtiö aikoo luoda YouTuben sisälle verkkokaupan, josta videoiden katselijat voisivat ostaa videoissa näkyviä tuotteita suoraan YouTuben sisällä, ilman mainosten klikkaamista ja toiselle sivustollesiirtymistä.Google on aloittanut jo siirtymän ja kannustaa YouTubeen videoita lisääviä tubettajia merkitsemään videolla näkyvät tuotteet erillisiin videon metatietoihin YouTube Studion kautta.Googlen tiedottajan mukaan meneillään on "kokeilu", josta saatuja tuloksia yhtiö aikoo analysoida tarkemmin kun riittävästi dataa on saatu. Google tekee asian tiimoilta yhteistyötä mm. kanadalaisenn kanssa, jonka kauppajärjestelmiin YouTuben "osta heti"-linkit kiinnittyvät.Se, miten Google aikoo tehdä rahaa palvelulla, ei ole vielä täysin selvää, mutta oletettavasti yhtiön aikeissa on napata tietty prosenttiosuus YouTuben kautta tehtyjen ostosten arvosta.Jo viime vuonna YouTube testaili kauppapaikan konseptia YouTuben sisällä tuomalla kouralliselle YouTube-kanavia mahdollisuuden myydä omia fanituotteitaan suoraan YouTubessa videon alla näkyvän linkin kautta.Aiemmin tänä vuonna Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai sanoi yhtiön tulosjulkistuksen yhteydessä, ettäAiheesta uutisoi mm. Bloomberg