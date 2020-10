Apple TV -sovellus saapuu Sonyn valikoiduille älytelevisioille

on kertonut Apple TV -sovelluksen saapumisesta valikoiduille älytelevisioille. Apple TV -sovellus on jo julkaistu Sonyn XH90-mallistolle ohjelmistopäivityksen muodossa ja tämän vuoden loppuun mennessä sovellus saapuu myös valikoiduille 2018 tv-malleille sekä useimmille vuoden 2019 ja 2020 malleille.

Apple TV -sovelluksen kautta pääsee käyttämään uutta Apple TV+ -videotilauspalvelu, joka tarjoaa monipuolisen määrän sarjoja, elokuvia ja dokumentteja. Palvelun valikoimiin lukeutuvat muun muassa The Banker, Beastie Boys Story, See ja Ted Lasso.Lisäksi sovelluksen kautta voi selailla Apple TV -sovelluksen tarjontaa ostaakseen tai vuokratakseen katseltavaa yli 100 000 elokuvaa ja tv-sarjaa kattavasta valikoimasta. Valikoidut Sonyn televisiot myös tukevat AirPlay 2:ta ja HomeKitiä. AirPlay 2:lla asiakkaat voivat kätevästi toistaa videoita ja muita sisältöjä iPhoneltaan, iPadiltaan tai Maciltään suoraan älytelevisiolleen.Aiemmin Apple TV -tuki on saapunut Samsungin ja LG:n älytelevisiolle.Lue myös: