Google esitteli uuden Nest-termostaatin, joka tietää kun lähdet kotoa

Uusi Nest-termostatti kantaa osuvasti nimeä Nest Thermostat ja vaikuttaa sijoittuvan kolme vuotta sitten esitellyn Nest Thermostat E:n saappaisiin. Sen hinta on tosin hieman halvempi ja designia on uudistettu.Ominaisuuksiin kuuluvat mm. automaattiset lämpötilan suositukset, ajastukset, lämmön automaatinen säätö yöllä ja uutena ominaisuutena Soli-teknologialla havaitaan, kun asukkaat lähtevät pois asunnosta, jolloin lämmitystä tai viilennystä voidaan hillitä automaattisesti.Nest-termostaattien perusteena on käyttää energiaa mahdollisimman tehokkaasti, jolloin saavutetaan optimaalinen mukavuus ja pieni energialasku.Googlen mukaan Energy Star -sertifioitu termostaatti voi pienentää lämmityskuluja 12 prosenttia ja viilennyskuluja 15 prosenttia. Laite osaa tunnistaa myös ongelmia HVAC-järjestelmissä ongelmia ja ilmoittaa siitä sovelluksen tai sähköpostin välityksellä.Termostatti saapuu myyntiin alkun Yhdysvalloissa ja Kanadassa, jossa hinta on maasta riippuen joko 130 Yhdysvaltain dollaria tai 180 Kanadan dollaria.