Intialaismies rekisteröi PS5 -tavaramerkin Sonyn nenän edestä - julkaisu viivästyy?

Sonyn tuleva pelikonsoli saapuu myyntiin Suomessa 19.11.2020 ja muualla maailmassa joko viikkoa aiemmin tai samana päivänä.Ongelmaksi saattaa nyt muodostua Intiassa paikallinen tavaramerkki. Aswani on rekisteröinyt-tavaramerkin jo 29.10.2019 eli hyvissä ajoin ennen konsolin julkistustakaan. Sinänsä tavaramerkin nimi on looginen, sillä päinvastoin kuin, Sony on pitänyt selkeän linjan konsoleidensa nimeämisessä kautta vuosikymmenet. Asiantuntijoiden mukaan tavaramerkin luisuminen Intiassa jonkun muun kuin Sonyn nimiin on nolo moka Sonyn lakitiimiltä, mutta se tuskin hidastaa konsolin saapumista Intian markkinoille. Sony kyllä tiedostaa tavaramerkkiensä arvon ja onkin rekisteröinyt jo vuonna 2006 tavaramerkit PS6, PS7, PS8, PS9 ja PS10 omalla kotitantereellaan Japanissa.Tavaramerkki siirtynee Sonyn omistukseen joko rahalla tai oikeuden kautta. Todennäköisempää lienee asian sopiminen oikeussalien ulkopuolella, sillä Sonylla voinee selkeästi osoittaa omistavansa tavaramerkin, vaikka se ei sitä Intiassa ymmärtänytkään rekisteröidä ajoissa. Sonyn tulevasta PS5-konsolista on uutisoitu jo vuodesta 2018 lähtien, joten intialaismies tiesi jo rekisteröidessään varaavansa tavaramerkin, jolle on jo syntynyt tietty tunnistettavuus