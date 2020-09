Suomenkin Wikipedia muuttuu - ensimmäinen isompi uudistus 10 vuoteen

Maailman yksi suosituimmista verkkopalveluista, avoin tietosanakirja, on taistellut muutoksen tuulia vastaan varsin tehokkaasti. Wikipedian työpöytäselaimella käytettävä ulkoasu ei ole muuttunut käytännössä mihinkään viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Nyt asiaan on tulossa muutos.Visuaalinen uudistus on tarkoitus tehdä maltillisesti ja siten, että uudistuksia tuodaan käyttöön ensin vain kouralliseen Wikipedian kieliversioista, josta ne sitten pikkuhiljaa levitetään myös muiden kielten versioihin. Wikipediaa hallinnoivatoivoo saavansa muutostyöt valmiiksi kaikkiin Wikipedian versioihin vuoden 2021 loppuun mennessä.Isoja, käyttäjälle näkyviä uudistuksia ovat mm. sivun vasemman puoleisen sivupalkin piilottaminen napin taakse, uudistetut kielivalinnat ja uusittu artikkelien sisältörakenne. Lisäksi hakua luvataan parantaa.Suurin vääntö tultaneen näkemään kuitenkin siitä, että sivun tekstikappaleiden leveys aiotaan rajoittaa. Tähän on selkeä syy: vielä 10 vuotta sitten näyttöjen yleisin kuvasuhde oli 4:3 ja näyttöjen tarkkuudet eivät nekään olleet vielä nykyisellä tasolla. Nyttemmin, 16:9 tai sitä leveämpien näyttöjen ollessa de facto -asemassa ja näytön tarkkuuksien alkaessa kasvaa, ovat täydelle ruudulle venytetyt artikkelin rivit erittäin vaikeita lukea. Wikimedia toteaakin luettavuuden tärkeimmäksi muutoksen syyksi.Muutoksia kokeillaan jo nyt joillain Wikipedian sivustoilla, mm. ranskankielisellä Wikipedian sivustolla