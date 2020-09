Uuden sukupolven pelikonsolien lisätalennustila tulee kalliiksi

Seagate Storage Expansion Card for Xbox Series X|S is up for preorder at MS Store ($219.99) https://t.co/uVI1K7BoXs



Vanhat pelit tulevat pyörimään helpommin heikommistakin SSD-asemista, mutta uusien Xbox-pelien suhteen sekä Series X:llä että Series S:llä vaatii nopeampia levyjä.Twitter-käyttäjä Wario64 on hoksannut Best Buyn lisänneen valikoimiin uuden teratavun lisälevyn Xbox Series X:lle ja Xbox Series S:lle. Kyseessä on yksinoikeudella uusien Xbox-konsolien lisäasemia valmistavan Seagaten levy, jolla on hintaa peräti 220 dollaria.Tämä on kova hinta konsolin tallennustilan tuplaamisesta Xbox Series X:n tapauksessa ja triplaamisesta Series S:n tapauksessa. Xbox Series X maksaa Yhdysvalloissa 499 dollaria, eli teratavu on liki puolet sen hinnasta.Series S:n suhteen tilanne on melkoisen karmaiseva, sillä se maksaa vain 299 dollaria, joten yli 200 dollarin lisähinta kuulostaa monille varmasti liian kovalta palalta.PlayStation-fanien suhteen tilanne ei ole sekään ihanteellinen. Japanilaisyhtiö ei ole vielä vahvistanut sertifioituja lisälevyjä PS5-pelejä varten eikä uusia pelejä voi pelata hitailla asemilla silläkään.Ei ole täysin selvää tuleeko Sony vaatimaan lisälevyiltä neljännen sukupolven PCIe-väyliä. Jos näin on, niin senkin kohdalla uudet pelit vaativat melkoisen arvokkaita levyjä.Tällä hetkellä PCIe 4.0 -levyjä on vähän ja hinnat ovat teratavua kohden myös parissa sadassa. Mikäli kuitenkin Sony päättää sallia myös kolmannen sukupolven PCIe:llä varustettuja NVMe levyjä, niin teratavun voi saada noin satasella