Miten YouTuben suosittelu toimii? Auta Mozillaa ottamaan selvää

RegretsReporter -lisäosa

Eli kyseessä on siis se koodinpätkä, jokaomistamassa YouTubessa kertoo käyttäjälle, mikä video hänen kannattaisi katsoa seuraavaksi.Ja tuntuu, että kukaan ei tarkalleen ottaen tiedä miten YouTuben suosittelualgoritmi oikein toimii. Google ei tätä luonnollisestikaan kerro, koska kyseessä on yrityssalaisuus, mutta epäilyksiä on myös sen osalta, että Google ei enää itsekään tarkalleen tietäisi miten algoritmi oikein toimii, sillä se on "ulkoistettu" pitkälti koneoppimiselle.Nyttakana oleva-säätiö haluaa selvittää asiaa. Mozilla on julkaissut-nimisen lisäosan Firefoxille ja. Lisäosan avulla käyttäjät voivat kertoa suoraan Mozillalle sen, mitä videoita algoritmi oikein on kullekin käyttäjälle suositellut.Käytännössä selaimen osoitepalkin viereen asentuu pieni YouTuben logoa muistuttava surunaama, jota voi klikata, kun YouTube on ohjannut käyttäjän johonkin epäilyttävään videoon, kuten ääriajatuksia levittävään videoon, rasismia sisältävään videoon, rokotevastaisuutta, salaliittoteorioita, jne levittävään videoon. Näin lisäosa välittää Mozillalle tiedon siitä, miten käyttäjä kyseiseen videoon päätyi.Projektin mukaan toimittajat, tutkijat ja jopa entiset YouTuben työntekijät ovat sitä mieltä, että YouTuben pitäisi estää käyttäjien ohjaaminen epämääräiseen sisältöön. YouTuben algoritmien sanotaan ohjaavan tarkoituksella käyttäjiä mahdollisimman provosoivaan sisältöön, sillä sellainen materiaali sitouttaa katsojiaan tavallista sisältöä tehokkaammin.Mozilla aikoo luoda tiedoista yhteenvedon, jonka se toivoo toimivan keskustelunavauksena - ja mahdollisena korjausliikkeenä - sille, miten YouTube suosittelee sisältöä.Lisäosat voi ladata näistä linkeistä: