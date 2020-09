Yhdysvallat laski hintalapun – Näin paljon maksaa Nokian kilpailijoista eroon pääseminen

Mikäli Yhdysvallat päättää edetä suunnitelmissaan kiinalaisten matkapuhelinverkkolaitteiden hylkäämisessä, niin siitä saattaa koitua operaattoreille Mikäli Yhdysvallat päättää edetä suunnitelmissaan kiinalaisten matkapuhelinverkkolaitteiden hylkäämisessä, niin siitä saattaa koitua operaattoreille jopa 1,8 miljardin dollarin suuruinen lasku . Liittovaltion tulisi todennäköisesti korvata nämä kulut operaattoreille.

Jo tällä hetkellä Yhdysvaltain telehallintoviranomainen FCC on kieltänyt sen tarjoamien tukien käytön Huawein tai ZTE:n laitteiden hankintaan tai ylläpitoon. FCC tarjoaa USF-rahaston (Universal Service Fund) kautta tukea matkapuhelinverkkojen rakentamiseen maaseudulle tai muihin paikkoihin, joissa verkon palvelutaso on vajaavainen.



ZTE:n ja Huawein laitteistoja käyttävät lukuisat pienet paikalliset operaattorit, jotka ovat hankkineet tukiasemat huomattavan edulliseen hintaan. Erään operaattorin toimitusjohtajan mukaan heidän aikoinaan 500 000 dollarilla hankkimat laitteistot tulisi korvata 1,5 miljoonaa dollaria maksavilla, mikäli Yhdysvaltain hallinnon suunnitelmat toteutuvat. Pienelle operaattorille se olisi valtava satsaus, jossa ei olisi taloudellista mieltä ilman investointikorvauksia.







Yhdysvallat eivät ole vielä hankkineet budjetista rahoja korvausten maksamiseen, mutta keväällä voimaan tulleen Secure and Trusted Communications Act -lain mukaan operaattoreiden tulisi kuitenkin tehdä korvausinvestoinnit.