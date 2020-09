Tässä kaikki syyskuussa saapuvat uudet Netflix-sarjat: Hilary Swankin Away, kauhusarja Ratched, Young Wallander,...

Jos elokuvarintamalla Netflixin syyskuu näyttää lupaavalta kattavalta niin sitä se on taatusti uusien Netflix Originals -sarjojen myötä. Tulossa on valtaisa määrä uusia sarjoja niin komedian, realityn kuin draamankin suhteen.

Aloitetaan kuitenkin muksujen sisällöstä.issa luetaan satuja lapsille, opettavainen koalahoitaja Izzy Bee saapuu sarjassa, lasten versio Jurassic Parkista on uusion lasten musiikkikomedia sekä Ryhmä Hau:n tekijöiden uusituo toimintaa perheen pienimmille.Uusiin kansainvälisiin Originals-sarjoihin lukeutuvat puolestaan romanttinen korelaisdraama, saksalainen leskeksi jääneestä naisesta kertova, koululaisia hirviöiltä suojaavasta hoitajasta kertova korealainenja viimeisenä mutta taatusti ei vähäisimpänä Wallanderin ruotsalaisteoksiin kuuluva uusiA-luokan englanninkielistä viidettä tarjoavat huippukoomikko Katherine Ryanin uusi sarja, mm. American Horror Storysta tutun Sarah Paulsonin tähdittämä ja psykiatrista kauhua tarjoava, tennaripakkomielteisestä Devinistä kertova komediasekä Oscar-voittaja Hilary Swankin scifi-sarjaTulossa on myös kaksi uutta anime-sarjaaa: maailmaa pelastavasta ja vanhempien murhaa kostavasta pojasta kertovasekä demoneja vastaan taistelevasta Ethanista kertovaRealityissä tuotanto kasvaa seuraavilla: Maria Kondon jalanjälissä kulkee uusi, Unbreakable Kimmy Schmidtistä tutun Tituss Burgessin vetämä lauluskaba, BBQ-kokeista mittaa ottaa kilpailuja country-musiikkistara Coffey Andersonin elämää seuraaDokumenttisarjojen ystäville syyskuu on myös erityisen hedelmällinen. Brittisarjakertoo nimensä mukaisesti Intian rikkaista,tarjoaa sisäpiirikatsauksen barbecue-grillaukseen,kertoo espanjalaiskylän huumesalakuljetuksesta,on katsaus 1986 avaruussukkulan tragediaan, saksalaispoliitikon murhasta kertoo, yhdysvaltain vaalijärjestelmään pureutuusekä urheilua dokkareihin tuo LeBron Jamesin tuottamaTässä kaikki syyskuun uudet Netflix Originals -sarjat aikajärjestyksessä: