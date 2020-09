JBL julkaisi Xtreme 3, Go 3 ja Clip 4 kannettavat kaiuttimet vedenkestävällä rakenteella ja USB-C -liitännälllä

JBL:n suositut kannettavat ovat saaneet uusia versioita, sillä JBL esitteli Xtreme 3, Go 3 ja Clip 4 kannettavat kaiuttimet. Kaiuttimissa on panostettu äänen lisäksi uudistettuun muotoiluun.

Uuden sukupolven JBL Xtreme 3 tarjoaa parempaa ääntä neljällä parannetulla diskattielementillä ja kahdella bassoelementillä. PartyBoost ominaisuuden avulla kaksi kaiutinta voidaan yhdistää stereoääneksi.Akun luvataan riittävät jopa 15 tunnin mittaisiin bileisiin. Kaiuttimen akkua voidaan käyttää varavirtalähteenä puhelimelle. Vedenkestävä ja pölysuojattu (IP67) kaiutin sisältää myöskin kätevän kantonauhan, joka helpottaa kaiuttimen kuljettamista. Yhteyksien osalta on tarjolla Bluetooth 5.1 ja USB-C -liitäntä.JBL Xtreme 3 tulee saataville lokakuussa 299 euron suositushintaan.Taskukokoinen JBL Go 3 sisältää helppoa kuljettamista varten kantosilmukan. Pienen kaiuttimen luvataan tarjoavan koostaan huolimatta monipuolista ääntä, jota voi toistaa puhelimesta Bluetooth 5.1 -yhteyden avulla. IP67-luokituksella varustettu Go 3 ladataan USB-C -liitännän kautta, kun 5 tunnin toistoaika tulee täyteen.JBL Go 3 tulee saataville lokakuussa 39,99 euron suositushinnalla.Myös JBL Clip 4 käyttää IP67-luokituksen mukaista rakenne, joten se on helppo ottaa mukaan matkalla. Kuljettamista helpottaa myös uudistettu kantolenkki. Ominaisuuksiin lukeutuvat myös 10 tunnin akunkesto, Bluetooth 5.1 ja USB-C.JBL Clip 4 tulee saataville marraskuussa 59,99 euron suositushinnalla."Olemme ylpeitä voidessamme esitellä viimeisimmät kannettavat kaiuttimemme, uudella erottuvalla logo muotoilullaan. Meille kaikille tuttu eeppinen JBL ääni on nyt upeasti paketoitu JBL fanien katutyyliin sopivaksi. Kaikki kolme kaiutinta ovat nyt vesi- ja pölysuojattuja, ja ne sisältävät Bluetooth 5.1 ja USB-C liitännät, joten asiakkaamme voivat vaivatta yhdistää ajankohtaisimmat ominaisuudet uuteen ilmeeseen", kertoo Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.