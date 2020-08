Netflix Free julkaistiin - katso Netflixin omia leffoja, ilmaiseksi ja laillisesti

Bird Box traileri

Palvelu, joka kulkee sosiaalsiessa mediassa nimellätarjoaa Netflixin hittejä kutenjakatsottavaksi ilman palvelun tilausta. Lisäksi mitään rekisteröitymistä palvelun käyttöön ei vaadita.Luonnollisesti kyse on markkinoinnista: Netflix toivoo, että kokeilemalla palvelua, käyttäjät huomaisivat kuinka näppärä se on ja miten hyvää sisältöä sieltä löytyy - ja että kuluttajat tilaisivat itselleen myöhemmin Netflixin maksullisen palvelun.Siitä, miten kauan kampanja on voimassa, ei ole tietoa. Lisäksi TV-sarjoja voi katsoa ainoastaan kunkin kauden ensimmäisen jakson verran, mutta Netflixin omia elokuvia voi katsoa palvelun kautta kokonaan.Ilmaiseen Netflixiin pääsee tästä osoitteesta:Elokuvista palvelusta löytyvät mm.jasekä sarjoista Stranger Things,ja