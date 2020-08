MTV3 HD näkyy 1.9. alkaen Digitan antenni-tv-verkossa

"On hienoa, että voimme jatkossa tarjota myös MTV3-kanavan monipuoliset, suomalaisten rakastamat ohjelmat ja sisällöt parhaalla katselulaadulla – 90 prosentin väestöpeittoalueella – antenni-tv-talouksissa ja kesäasunnoilla eri puolella Suomea", kertoo MTV Oy:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen."Olemme erittäin tyytyväisiä, että MTV tuo Suomen suurimman kaupallisen tv-kanavan MTV3:n teräväpiirtona antenniverkkoomme. Tämä vauhdittaa entisestään antenni-tv-verkon HD-siirtymää", iloitsee Digitan toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen.Teräväpiirtolähetysten katsominen edellyttää Antenna Ready HD -vastaanotinta, jonka kautta tv-katsoja saa käyttöönsä HD-palveluiden lisäksi myös kaikki tv-kanavilla olevat HybridiTV-palvelut. Digitan antenni-tv-verkossa olevien kanavien vastaanotto tapahtuu edelleen nykyisillä toimivilla UHF-vastaanottoantenneilla ja -järjestelmillä.MTV ja Digita lanseerasivat hiljattain C More Total suoratoisto ja AntenniTV -palvelun