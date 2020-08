TikTok haastaa Trumpin hallinnon – Oikeusjuttu on tulossa tänään vireille

Musiikkivideopalvelu TikTok Musiikkivideopalvelu on ilmoittanut haastavansa Donald Trumpin hallinnon oikeuteen sitä vastaan annettujen presidentillisten määräysten takia. Trump käytännössä kielsi TikTokin toiminnan Yhdysvalloissa ja antoi palvelun toimintojen myynnille määräajan.

TikTokin mukaan se haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen ehkä jo tänään. Yhtiön mukaan hallinto ei ole ollut kiinnostunut TikTokin oikeusturvasta, minkä takia palvelun on varmistettava omien oikeuksien toteutuminen oikeusprosessin kautta. Trumpia häiritsee TikTokin omistajan kiinalaistaustaisuus, sillä hallinto on antanut palvelulle marraskuun 12. päivään asti aikaa myydä Yhdysvaltojen toiminnot.



TikTok on käynyt toimintojen myymisestä keskusteluita ainakin Microsoftin ja Oraclen kanssa.



Yhdysvallat kävi kovat kauppaneuvottelut Kiinan kanssa viime vuonna. Samalla Yhdysvallat loi painetta Huawein liiketoiminnan suuntaan. Tänä vuonna Trumpin hallinto onnistui estämään piiritoimitukset Huaweille, minkä vuoksi puhelinvalmistajan puhelintuotanto uhkaa pian loppua.