Päivän diili: Google Home -älykaiutin 59 euroa

Suomi on pysynyt kielemme takia pitkälti säkin pohjalla älykiutinten esiinmarssin osalta. Kun niiden yleisyydestä maailmalla kertoo suomalaisille, harva meinaa asiaa uskoa. Mutta fakta on, ettäkautta tehtävistä hauista jo hurja osuus tehdään nimenomaan älykiutinten avulla.

Pelkästään Yhdysvalloissa älykaiuttimia on jo 70 miljoonassa kodissa ja vauhti vain kiihtyy. Ongelma tietysti meidän suomalaisten kannalta on se, että Google Home ei tue vielä suomea kielenä, joten haut pitää tehdä englanniksiMutta jos tämä ei pelota, nyt Google Home -kaiuttimen saa omakseen erittäin edullisesti, ihan kotimaisesta verkkokaupasta:Älykaiutin siis kytkeytyy kodin WLAN-verkkoon ja toimii sekä perinteisenä kaiuttimenä että älykkäänä avustajana, jonka saa heräämään-lausahduksella, jonka jälkeen sille voi antaa tehtäviä tai pyytää sitä hakemaan netistä tietoa. Tavallisesti Google Home-kaiutinta myydään Suomessa noin 80 euron hintaan, joten nyt kokeilemaan pääsee erittäin edullisesti.Kuten aina, emme tiedä jälleenmyyjän varastosaldoa tai sitä, kauanko tarjous on voimassa. Eli jos uuden kokeilu kiinnostaa, kannattaa tarttua tarjoukseen samantien.Alla vielä Google Homen virallinen esittelyvideo: