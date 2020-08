Microsoft vahvisti Xbox Series X:n julkaisuajankohdan

on paljastanut olevansa sitoutunut julkaisemaan uuden sukupolven-pelikonsolin marraskuun aikana . Aiemmin ohjemistojätti on kertonut konsolin löytyvän kauppojen hyllyistä joulusesongin aikaan.

Julkaisuajankohtana marraskuu on otollinen, koska silloin kuluttajat alkavat hankkia joululahjoja ja rahapussien nyörit ovat muutenkin höllemmässä yleisen kulutushysterian takia. Tarkkaa päivämäärää Microsoft ei vielä halunnut paljastaa, mutta The Verge kertoo huhuista , joiden mukaan marraskuun ensimmäistä viikkoa on soviteltu Xbox Series X:n julkaisuun. Ajankohta ehtii kuitenkin vielä muuttua moneen kertaan ja koronapandemia tuo oman epävarmuuskertoimen soppaan.Xbox One julkaistiin 22. marraskuuta 2013 ja Sonyn PlayStation 4:n myynti alkoi 29. marraskuuta. Vuoden 11. kuukausi oli siis jollain tapaa ennalta arvattavissa.Microsoft lupaa Xbox Series X:lle olevan tulossa ainakin 50 uutta peliä heti julkaisussa. Valitettavasti yksi odotetuimmista peleistä eliilmestyy vasta vuoden 2021 puolella.