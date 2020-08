Microsoftin xCloud-pilvipelipalvelun laaja testaus alkaa tänään

läpimurto pelien suoratoistomarkkinoille alkaa tänään, sillä ohjelmistojätti on päättänyt antaa kaikille-tilaajille mahdollisuuden kokeilla xCloud-palvelua kuukausi etukäteen.

xCloud-pelipalvelun kautta pelaajat voivat pelata pelejä samalla tavalla kuin Netflixistä voi katso elokuvia ja sarjoja. Et siis tarvitse mitään asennusmedioita tai latauksia, vaan kaikki sisällöt ovat saatavilla yhtä tilausta vastaan ja voit koska tahansa pelata mitä tahansa valikoimista löytyvää peliä. xCloudin laajennettu beta-testi alkaa Android-laitteilla tänään ja palvelun varsinainen lanseeraus koittaa 15. syyskuuta.Jos haluat kokeilla suoratoistopelaamista, niin se onnistuu kunhan olet Xbox Game Pass Ultimate -tilaaja ja lataat Android-laitteellesi Game Pass -sovelluksen Google Playstä. MIcrosoft on luvannut palvelun valikoimista löytyvän yli 100 peliä, mutta tänään niitä löytyy palvelusta vain noin 30. Loput ilmestyvät kuukauden mittaan.Microsoftin aikomuksena oli julkaista Xbox-pelit mobiililaitteisiin tuova palvelu myös iOS:lle, mutta Applen App Store -ehdot lopulta kaatoivat tämän suunnitelman. Applen mukaan sen on kyettävä tarkistamaan palvelun kautta jaettavat pelit, mutta tämä ei ole ollut mahdollista.