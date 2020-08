Top 5: Paras ilmainen varmuuskopiointiohjelma Windowsille

1. AOMEI Backupper Standard

2. EaseUS Todo Backup

3. Cobian Backup

4. FileFort Backup

5. Google Backup & Sync

Lataa Google Backup and Sync (ohjataan Googlen sivuille)

Listasimme tähän mielestämme. Suosittelemme ottamaan rohkeasti käyttöön, jotta tiedot eivä katoa kovalevyn tai tietokoneen hajotessa.on monen mielestä se ylivoimaisesti paras ilmainen varmuuskopiointiohjelma Windowsille. Aomei Backupper Standardin hyvinä puolina voidaan pitää mm. neljää erityyppistä tapaa luoda vamruuskopioita. AOMEIn avulla onnistuu sekä haluttujen tiedostojen/kansioiden varmuuskopiointi, kuin myös koko kovalevyn varmuuskopiointi. Myös ohjelman käyttölogiikka on selkeä ja helposti omaksuttavissa, myös kokemattomalle käyttäjälle.Ohjelmasta on myös maksullinen versio, mutta ilmaisversio riittää useimpienb käyttöön täydellisesti.pystyy varmuuskopioda yksinäisiä tiedostoja, kokonaisia kansioita sekä myös kokonaisia kovalevyn osioita. EaseUS:lla voi myös ajastamaan varmuuskopioinnit, jolloin varmuuskopioinnit hoidetaan haluttuna ajankohtana, vaikkapa yöllä. EaseUS Todo Backup on hyvin luotettava ja kätevä varmuuskopiointiohjelma. Se toimii Windows XP:stä ylöspäin aina Windows 10:iin asti.Cobian Backup on ilmaisten varmuuskopiointiohjelmien klassikko. Valitettavasti ohjelma ei ole päivittynyt useampaan vuoteen, mutta uusin tarjolla oleva versiokin on erinomainen työkalu. Coabin avulla voidaan varmuuskopioida tiedostoja ja kansioita, muttei kokonaisia kovalevyosioita. Myös ajastettu varmuuskopiointi on Cobainilla toteutettu erittäin hyvin ja valintamahdollisuuksia on valtaisa määrä. Ohjelman suurin ongelma on sen lievä epäselvyys, eli ohjelman käyttöä pitää opetella tovi, ennen kuin toiminnan logiikka aukeaa. Cobian Backup toimii Windows XP:astä alkaen uusimpiin Windows-versioihin asti.ei ole mitenkään huikean kaunis ohjelma visuaalisesti, mutta se puoli ei sinänsä ole varmuuskopiointiohjelmassa kauhean merkittävä. Ohjelma tukee kuitenkin useita erilaisia tapoja tiedostojen varmuuskopioimiselle ja on erittäin näppärä käytettävä, kun sen saloihin perehtyy. Ohjelman ilmaisversiossa on mainoksia, jotka saa katoamaan päivittämällä Filefortin täyteen, maksulliseen versioon.Google Backup & Sync on outolintu listallamme, sillä se ei varsinaisesti ole perinteinen varmuuskopiointiohjelma. Google Backup & Syncin avulla voidaan varmuuskopioida ainoastaan käyttäjän omaan Google Drive -pilvihakemistoon haluttuja tiedostoja ja kansioita. Eli ohjelmalla ei voi luoda varmuuskopioita vaikkapa muistitikulle tai ulkoiselle kovalevylle. Myös Google Driven ilmainen tallennustila on rajattu, tällä hetkellä 15 gigatavuun. Kokonaisten kovalevyjen varmuuskopiointiin Google Backup & Sync ei taivu, mutta pilvikeskeisyyden ansiosta varmuuskopoituja tiedostoja voi katsella näppärästi miltä tahansa laitteelta kirjautumalla sisään Google Driveen.Jäikö jotain puuttumaan listaltamme? Kerro kommenteissa!