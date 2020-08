Firefox-selaimeen julkaistiin uusi versio tehostetusta seurannan suojauksesta

Viime vuonna ETP 1.0 otettiin käyttöön oletuksena Firefoxissa, jonka jälkeen Firefox on estänyt 3,4 biljoonaa seurantaevästettä. Tehostettu seurannan suojaus estää esimerkiksi sosiaalisen median seuraimet, sivustorajat ylittävät seuraimet ja kryptolouhijat.Käyttäjän seuraamiseen on kuitenkin kehitetty muitakin menetelmiä, joilla saa kerättyä dataa käyttäjästä. Uudelleenohjattu seuranta on yksi tällainen menetelmä, joka kiertää Firefoxin kolmannen osapuolen evästeiden eston kuljettamalla käyttäjän seurantasivuston läpi ennen laskeutumista käyttäjän haluamalle verkkosivustolle. Tällä tavalla käyttäjästä nähdään mistä hän on tulossa ja minne menossa, vaikka seurantaestot olisivat päällä.Uusi versio tehostetusta seurannan suojauksesta siis suojaa käyttäjää tällaiselta toiminnalta tarkistamalla evästeet ja sivustotiedot seurantasivustoilta ja poistamalla nämä tiedot 24 tunnin välein. Poistamisen ansiosta uudelleenohjatun seurannan avulla ei pystytä luomaan toiminnasta pitkäaikaista profiilia, sillä käyttäjä näyttää aina uudelta käyttäjältä vieraillessaan samalla seurantasivustolla.Ihan kaikkia evästeitä Firefox ei kuitenkaan poista, sillä muuten käyttäjä joutuisi kirjautumaan esimerkiksi sähköpostiin joka kerta uudelleen. Tämä tarkoittaa, että sivut joilla käyttäjä vierailee säännöllisesti toimivat jatkossakin normaalisti.Lisätietoa uudesta tehostetusta seurannan suojauksesta ja sen toiminnasta saa täältä Lataa Mozilla Firefox Download.fi -sivustolta