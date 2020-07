Vielä kerkeät, jos olet nopea: Epic Games tarjoaa kaksi peliä ilmaiseksi

Epic Games tarjoaa vielä hetken ajan ilmaiseksi kaksi ilmaista peliä. Kyseessä ovat seikkailupeli Tacoma sekä luolatoiminta Next Up Hero

Molemmat pelit ovat saatavilla Epic Gamesin verkkokaupasta.Next Up Hero on dungeon crawler -tyylinen yläviistosta kuvattu toimintapeli, jossa valitaan sankari ja lähdetään tuhoamaan hirviöitä luolastoihin. Next Up Hero tarjoaa roolipelielementtejä esimerkiksi hahmonkehityksen muodossa.Tacoma puolestaan tarjoaa seikkailua avaruusympäristössä ja painottuu erityisesti tarinankerrontaan. Kyseessä on Gone Home -pelin jatko-osa, jossa pelaaja löytää itsensä Tacoma-avaruusaluksella, jossa asiat menevät maan ja kuun välissä pieleen.Hae pelit ilmaiseksi täältä: