Epic Games tarjoaa nyt kolme uutta peliä ilmaiseksi

Epic Games on laittanut juuri pelikaupassaan tarjoukseen kolme peliä. Erityisesti jos edellinen tarjous meni juuri ohi , niin nyt aikaa pelien hakemiseen riittää, sillä tarjous loppuu vasta elokuun 6. päivä eli tasan viikon päästä.

Kolme ilmaispeliä ovat: Barony 20XX sekä Superbrothers: Sword & Sworcery EP . Näistä ensimmäinen on Minecraftiltä näyttävä ensimmäisen persoonan roguelike-luolaseikkailu. Peli tarjoaa mm. yhteispelimoodin (co-op), erilaisia hahmoluokkia seksä luolaeditorin.Baronyn tavoin 20XX on luokiteltu roguelike-peliksi, mutta tarjoaa enemmän toimintaa tasohyppelyn muodossa. Se muistuttaa enemmän Megamania kuin Minecraftia.Kolmas ilmaispeli on puolestaan indie-seikkailupeli Superbrothers: Sword & Sworcery EP, jossa pelaaja astuu sotilasmunkin saappaisiin. Pixel art -tyylinen peli tarjoaa palkitun soundtrackin ja rentoa seikkailemista.