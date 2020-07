Tietoturvayhtiö paljasti alkuvuoden kyberuhkien trendit - koronavirus lisännyt hyökkäyksiä verkossa, mobiilissa ja pilvessä

Tilastoissa näkyy vahvasti COVID-19-pandemia, sillä koronavirukseen liittyvät tietojenkalastelu- ja haittaohjelmahyökkäykset lisääntyivät dramaattisesti helmikuun alle 5 000:stä viikossa huhtikuun lopun yli 200 000:een viikoittain.Check Pointin mukaan tämän vuoden aikana on nähty neljä keskeistä suuntausta.Koronaviruksen takia kansallisvaltioiden kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet vuoden alkupuolella, kun valtiot pyrkivät saamaan tiedustelutietoa pandemian käsittelyyn liittyen. Lisäksi kiristyshyökkäykset ovat saaneet uutta potkua uuden hyökkäyksen muodossa, jossa hyökkääjät keräävät suuria määriä tietoja ennen salausta. Uhreja painostetaan vaatimuksiin uhkaamalla tietojen vuotamisella, jos lunnaita ei makseta.Lue myös: Garmin joutui kiristäjien kohteeksi - Garminin palvelut alhaalla Mobiililaitteiden osalta hyökkääjät ovat kehittäneet uusia tekniikoita, joilla päästää virallisten sovelluskauppojen turvajärjestelmien ohi. Tästä nähtiin hiljattain esimerkki, kun tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies tutkijat löysivät Joker-haittaohjelmasta uuden version, joka kirjautuu käyttäjän tietämättä maksullisiin palveluihin Koronavirus on pakottanut muutoksiin yritysten keskuudessa, joka näkyy muun muassa pilvipalveluiden käytön lisääntymisenä. Tämän myötä uhkatoimijat ovat lisänneet pilvihyökkäyksiä, sillä nämä palvelut sisältävät muun muassa paljon arkaluontoista tietoa."Maailmanlaajuinen reagointi pandemiaan on muuttanut ja nopeuttanut uhkatoimijoiden tavanomaista hyökkäysmallia tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Hyökkääjät ovat hyödyntäneet COVID-19:n ympärillä olevia pelkoja ja suojanneet niillä toimintaansa. Olemme myös havainneet uusia merkittäviä haavoittuvuuksia ja hyökkäysvektoreita, jotka uhkaavat organisaatioiden turvallisuutta kaikilla aloilla. Tietoturva-asiantuntijoiden on oltava tietoisia näistä nopeasti kehittyvistä uhista, jotta he voivat varmistaa organisaatioidensa parhaan mahdollisen suojaustason loppuvuoden 2020 aikana," kommentoi Check Pointin tietoturvatutkijaryhmän johtaja Maya Horowitz.