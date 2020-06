Pommi tulossa? Disney saattaa poistaa kolme viimeisintä Star Wars -elokuvaa pysyvästi sarjan kaanonista

Jos suunnitelmat toteutuvat, vuosien 2015 ja 2019 välillä julkaistut kolme jatko-osaa, elijamitätöitäisiin, eivätkä niiden tarinat olisi enää osa virallista Star Warsin aikakirjaa. Näin ollen millään kyseisissä elokuvissa kerrotuilla tapahtumilla ei olisi merkitystä tuleviin Star Wars -tuotantoihin, kuten TV-sarjoihin tai uusiin elokuviin.Aiheesta on tiettävästi syntynyt valtaisa "sisällissota" Disneyn sisälle, jossa vastakkain ovat tuottaja Kathleen Kennedy sekä ohjaaja-käsikirjoittaja Jon Favreau. Kennedy oli pitkälti vastuussa Star Wars -elokuvasarjan kolmen viimeisimmän elokuvan synnystä, kun taas Jon Favreau on ollut tuottajana valtaisan menestyksen saaneessa-sarjassa. The Mandalorian on Star Wars -universumiin sijoittuva sarja, joka on kerännyt sekä yleisön että kriitikoiden kehut ja jota pääsee katsomaan Suomessakin syyskuussa, kun Disney+ -palvelu avataan maassamme Jos Favreau'n tahto menee läpi, siirretään kolme viimeisintä Skywalker -elokuvaa-brändin alle, jotka kertoisivat vaihtoehtoisesta aikajanasta, eivätkä siten sotkisi omalta osaltaan Favreau'n suunnitelmia siitä, millainen hänen visionsa Star Warsin universumista olisi.Perusteluja ja vinkkejä siitä, miten temppu saataisiin tehtyä, löytyy lisää Cosmicbookin artikkelista . Alla oleva video on kuitenkin alkuperäinen lähde pohdinnoille ja kyseisen YouTube-kanavan ylläpitäjä on tullut tunnetuksi varsin tarkoista ennustuksistaan siitä, miten Lucasfilms Star Wars -sarjaa on vienyt eteenpäin: