Ikoninen kamerayhtiö lopettaa kameroiden kehittämisen – Älypuhelimet tuhosi bisneksen

on tullut monelle suomalaisellekin tutuksi taskukameroiden merkkinä, mutta älypuhelimien kameroiden kehittymisen myötä tavallinen kansa ei tarvitse enää taskukameraa lomakuvien ottamiseen.

Kameramyynnin alamäki on näkynyt Olympuksenkin kirjanpidossa, minkä vuoksi japanilaisyhtiö on nyt ilmoittanut lopettavansa kokonaan kuluttajille tarkoitettujen kameroiden myynnin ja keskittyvänsä jatkossa sairaaloissa käytettävien kuvauslaitteiden kehittämiseen. Olympus myy kamerayhtiönsä pääomasijoittajille, joten tietyllä tavalla liiketoiminta vielä jatkuu.Olympus aikoo myydä 84 vuotta toimineen kameraliiketoiminnan Japan Industrial Partnersille tämän vuoden loppuun mennessä.Parhaimmillaan digikamerat toivat Olympukselle rahaa kolme miljardia dollaria vuodessa, mutta viime vuonna liikevaihtoa kertyi enää vain 400 miljoonaa dollaria ja viimeiset kolme vuotta toiminta on ollut tappiollista.