Nyt voit lahjoittaa puhetta suomenkielisen tekoälyn kehitykseen

"On tärkeää, että emme jätä suomenkielisten tekoälyhankkeiden kehitystä yksin kaupallisten toimijoiden, kuten Applen, Googlen ja Facebookin harteille. Olemme ylpeinä mukana tässä innovatiivisessa projektissa, joka auttaa konkreettisesti parantamaan suomenkielisten digipalveluiden laatua", kommentoi Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä. "Avoimesti toteutettu, tietosuojan huomioiva tekoälypalveluiden kehitys myös edesauttaa luottamusta uusiin sähköisiin palveluihin, joilla olisi paljon annettavaa esimerkiksi suomalaiselle terveydenhuollolle, vanhustenhoidolle tai koululaitokselle."Tavoitteena on kerätä 10 000 tuntia vapaasti puhuttua suomenkielistä arkipuhetta eri-ikäisiltä, eri tavoin suomea puhuvilta ja eri murrealueilta."Puhelahjoitukset auttavat rakentamaan helpompaa tulevaisuuden arkea auttamalla teknologiaa ymmärtämään suomenkielisiä käyttäjiä paremmin heidän omalla kielellään. Siksi kutsumme kaikki suomalaiset ja suomea puhuvat yhteisiin talkoisiin lahjoittamaan puhettaan", kommentoi Vaken ohjelmajohtaja Pia Erkinheimo."Vake on ollut mukana tukemassa Suomen kielten tekoälyn kieliresurssien kehitystä jo yli vuoden verran ja on hienoa tehdä Lahjoita puhetta-kampanjaa yhdessä Ylen ja Helsingin yliopiston kanssa. Tietääksemme tämä Suomessa tehtävä työ pienten kielten tukemiseksi digitaalisessa maailmassa on ainutlaatuista, ja onkin herättänyt huomiota Euroopan komissiota myöten", Vaken ohjelmajohtaja Pia Erkinheimo jatkaa.Puhetta voi lahjoittaa osoitteessa lahjoitapuhetta.fi tai mobiilisovelluksella, jonka voi ladata Google Playsta tai App Storesta . Puhetta kerätään puheenlahjoituskoneella, jossa on valmiiksi erilaisia ohjattuja teemoja, jotka helpottavat löytämään puheenaiheita.