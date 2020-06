Apple jakoi tutkimuksen – App Storen kautta liikkuu rahaa jopa 519 miljardia dollaria

Analysis Groupin tekemän tutkimuksen mukaan Applen App Store -sovelluskaupan ympärillä toimii vuosittain maailmanlaajuisesti 519 miljardin dollarin edestä liiketoimintaa. Jakamalla tutkimuksen tuloksia, Apple pyrkii osoittamaan oman roolinsa pienuutta sovellusten myynnissä.

Apple on tyypillisesti kertonut kuinka paljon rahaa sovelluskehittäjät ovat tienanneet sovelluskaupan avulla, mutta Analysis Groupin tutkimuksessa on pyritty ottamaan huomioon kaikki sellainenkin App Storen mahdollistama liiketoiminta, josta Apple ei erikseen tilitä kehittäjille eikä ota näin omaa 30 prosentin osuuttaan.



Yhdysvalloissa on alkanut kasvaa huoli isojen teknologiajättien monopolistisesta asemasta, mitä Apple yrittää uudella tutkimuksella hälventää. Applea on syytetty kilpailun rajoittamisesta, koska sen puhelimissa ja laitteissa ei voida käyttää muita sovelluskauppoja kuin App Storea. Maksuliikenne voidaan kuitenkin hoitaa Applen App Storen ulkopuolella, jolloin Apple ei peri maksuja kuluttajan tekemistä ostoista. Esimerkiksi Netflix ja Spotify ovat siirtyneet jo pois sovelluksen sisällä tehdyistä tilauksista – sen sijan tilaukset tehdään yhtiöiden verkkosivuilla.







App Store perii 30 prosentin osuuden vain sovelluskaupan kautta ostetuista digitaalisista hyödykkeistä, jolloin fyysisten tuotteiden osto jää Applen provikoiden ulkopuolelle. Tutkimuksen mukaan kun fyysisten tuotteiden kauppa otetaan lukuun, liikkuu App Storen kautta rahaa 519 miljardia dollaria. Apple on aiemmin kertonut maksaneensa suoraan kehittäjille noin 155 miljardia dollaria.