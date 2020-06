Tässä kaikki Sonyn hiljattain vahvistamat PS5-pelit trailereineen

Sony esitteli myöhään perjantaina ensimmäistä kertaa virallisesti tulevan Sony esitteli myöhään perjantaina ensimmäistä kertaa virallisesti tulevan PlayStation 5 -konsolin . Tulossa on kaksi erilaista versiota konsolista, jotka molemmat löytyvät niin kuvista kuin videoista aiemmasta jutusta

Sonyn The Future of Gaming -virtuaalitapahtuma piti kuitenkin sisällään myös muuta kuin pelkästään pelikonsolin esittelyvideon. Itseasiassa tätä edelsi tunteroinen pelitrailereita tulevista PS5-peleistä. Niinpä käymmekin läpi tässä kaikki vahvistuneet pelit trailerien kanssa.



Destruction AllStars

Toimintapeli, jossa pelaajat kilpailevat ja taistelevat isossa areenassa niin jalan kuin autojen avulla.













Returnal

Suomalaisstudio Housemarquen synkkä avaruusseikkailu.







Stray

Futuristinen kissateemainen seikkailupeli.







Ratchet & Clank: Rift Apart

Aiemmilta PlayStation-sukupolvilta tutun 3D-tasohyppelyn uusi tuleminen.







Project Athia

Square Enixin toimintapeli, jossa vaikutteita mm. Final Fantasysta.







Grand Theft Auto V and Grand Theft Auto Online

Jo aikoinaan PlayStation 3:lle julkaistu huippusuosittu peli saapuu myös PS5:lle.







Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Hämähäkkimiehen ensimmäiset seikkailut PS5:llä nähdään Miles Moralesina.







In Sound Mind

Psykologista ja perinteisempääkin kauhua tarjoava peli.











Chivalry 2

Moninpeli FPS, joka sijoittuu keskiaikaan ja tarjoaa crossplay-tuen.







Pragmata

Futuristinen avaruusseikkailupeli Capcomilta.







Astro's Playroom

PS4:ltä tuttujen Astrobottien uusi 3d-tasohyppely.







Bugsnax

Muksuille suunnattu peli, jossa saari on täynnä erikoisia ja herkullisia ötököitä.







Horizon Forbidden West

Horizon-peli sarjalle jatkoa, jossa tarjolla toimintaa roolipelimuodossa post-apokalyptisessa maisemassa.







Little Devil Inside

Tyylitelty toimitaseikkailu.











DEATHLOOP

Aikasilmukkaan jumittuneita palkkamurhaajia, mekaniikka tuttua Arkanen aiemmasta Dishonored-pelistä.







Resident Evil Village

Huippusuositun kauhupelisarjan uusi, järjestyksessään kahdeksas, tulokas.







Demon's Souls

From Softwaren legendaarisen PS3-pelin remake.







Solar Ash

Tyylitelty indie-seikkailupeli.







Gran Turismo 7

Pelisarja, joka ei esittelyjä kaipaa. Ajosimulaattorin seitsemäs osa.







NBA 2K21

Esittelyjä ei kaipaa lienee myöskään 2K:n koripallopeli.









Godfall

Fantasiamaailmaan sijoittuva roolipeli.











GhostWire: Tokyo

Tokioon sijoittuva kauhua ja scifiä yhdistävä toimintaseikkailu.







Goodbye Volcano High

Lukioikäisistä kertova animaatioseikkailu.







Kena: Bridge of Spirits

Fantasiamaailmaan perustuva toimintaseikkailu.







Oddworld Soulstorm

Sarjan uusi tasohyppely oudossa maailmassa.







Sackboy A Big Adventure

Littlebigplanetistä tutun Sackboyn seikkailut jatkuvat tässä tasohyppelyssä.



