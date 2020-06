Teslalle tulossa kiire? Lupaa Semi-kuorma-auton olevan jo valmis tuotantoon

aloitti liikenteen sähköistymisen henkilöautoilun saralla. Yhtiö haluaa olla edelläkävijä myös kuorma-autoliikenteen sähköistämisessä ja tähän saumaan Tesla on esitellyt Semi-kuorma-auton.

Tesla esitteli Semin vuonna 2017 ja alkoi ottaa heti sen jälkeen vastaan tilauksia liikennöitsijöiltä. Isot kansainväliset kuljetusalan yhtiöt ovat tilanneet joitain kappaleita Semi-kuorma-autoja omaan käyttöönsä. Kuorma-auton kehitys on kuitenkin takkuillut, sillä alun perin auton toimitukset piti alkaa jo vuonna 2019. Tänä vuonna Tesla ilmoitti toimitusten alkavan vasta 2021.Kehityksen ja tuotannon viivästymiset Tesla on hyödyntänyt selkeimpien puutteiden korjailuun, joten kansainvälisille kuljetusyhtiöiden pitäisi olla tyytyväisiä autoihinsa kun ne saavat ne käyttöönsä. Massatuotannon pitäisi käynnistyä melko pian, sillä Elon Muskin mukaan auto olisi jo valmis tuotantoon. Julkisuuteen vuotaneen sähköpostissa ei kuitenkaan mainita koska tuotanto käytännössä alkaa ja missä laajuudessa.Muskille saattoi tulla hieman hätä käteen , sillä kilpaileva sähköautoyhtiö Nikola on tuomassa markkinoille myös omat kuorma-autonsa, joiden voimanlähteinä käytetään sähköä ja vetyä. Muskin sähköposti julkaistiin pian sen jälkeen kun kaupankäynti Nikolan osakkeella alkoi Nasdaqissa.