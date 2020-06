Googlen oikeuteen: Incognito-moodi ei suojaa seuraamiselta?

Googlen Chrome-selaimista löytyvä Incognito-moodi mahdollistaa yksityisen selaamisen, joka ei jätä ylimääräisiä jälkiä – tai näin ainakin käyttäjälle uskotellaan. Uusi kanne väittää, että Googlen tarjoamassa "yksityisyystilassa" edelleenkin seurataan käyttäjän toimia. Googlen Chrome-selaimista löytyvä Incognito-moodi mahdollistaa yksityisen selaamisen, joka ei jätä ylimääräisiä jälkiä – tai näin ainakin käyttäjälle uskotellaan. Uusi kanne väittää, että Googlen tarjoamassa "yksityisyystilassa" edelleenkin seurataan käyttäjän toimia.

Hakujätti on viety oikeuteen Incognito-moodin käyttöaikana tallennetusta datasta, jota ei pitäisi tapahtua. Googlen mukaan moodin ollessa päällä selaimeen tai laitteeseen ei tallenneta tietoja käyttäjästä tai sen selaamista verkkosivuista.



Tämä ei tarkoita, etteikö sivustot ja kolmannen osapuolen seuraustyökalut voisivat tallentaa tietoja. Näin toimii muun muassa statistiikkaa tallentava Google Analytics, joka tarjoaa sivustoille tietoja sen käyttäjistä.



Niinpä kanteen mukaan Google on osallisena operaatiossa, jossa seurataan ja kerätään dataa salaa käytännössä kaikilta amerikkalaisilta, joilla on puhelin tai tietokone.



Google puolestaan puolustautuu sillä, että se selvästi kertoo ominaisuuden ohjeissa kuinka se toimii. Jokainen kerta kun käyttäjä avaa uuden Incognito-ikkunan niin selain kertoo, että Chrome ei seuraa käyttäjää, mutta jälki selaamisesta voi jäädä mm. verkkosivun, koulun tai työpaikan sekä palveluntarjoajan lokeihin.







Kaliforniassa sijaitsevan San Josen oikeusistuimeen jätetty joukkokanne hakee peräti 5 miljardin dollarin vahinkojen korvausta, joka jakautuu 5000 dollarin korvauksiin per käyttäjä.



On vaikea kuvitella, että oikeusjuttua tullaan voittamaan Googlea vastaan, sillä Google kertoo asiasta avoimesti Incognito-moodin auetessa.