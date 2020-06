Apple on valmis mini-LED-näyttöihin – Sijoittaa uuteen tehtaaseen

Mikäli tehdasinvestointi toteutuu, tulee Apple tekemään tuotannollista yhteistyötä taiwanilaisen LED-valmistaja Epistarin kanssa sekä LCD-paneeleita valmistavan AU Optronicsin kanssa. Apple on aiemminkin varmistanut itselleen komponentteja hankkimalla kriittiset laitteet ja tilat, mutta operatiivisen tuotannon se on jättänyt muiden yhtiöiden harteille.Tavanomaisissa LCD-näytöissä käytetään melko kookkaita LED-taustavaloja, mutta mikro- ja mini-LED-näytöissä taustavalojen koko ja sitä kautta niiden määrä yhdessä näyttöpaneelissa on moninkertainen. Rakenteen ansiosta uuden sukupolven LED-näytöt yltävät kuvanlaadussa OLED-näyttöjen tasolle tai jopa sen yli. Lisäksi saavutetaan LCD-näyttöjen parempi kestävyys.Koska pienien LED-yksiköiden valmistus on hankalaa, aloittaa Apple teknologian hyödyntämisen tuotteissa, joissa on kaikkein suurimmat näytöt. Mini-LED-teknologiaa aiotaan hyödyntää lähitulevaisuudessa esimerkiksi iMaceissä, iPad Pro -tableteissa ja MacBook Pro -tietokoneissa. Jää nähtäväksi koska teknologia tuodaan iPhoneihin.