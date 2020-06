Ylen HD-kanavat näkyvät nyt antenniverkossa koko Suomessa

"Tämä on meille tärkeä hetki: pystymme tarjoamaan sisältömme parhaalla laadulla kaikkialle Suomeen. Kaikkien suomalaisten palveleminen yhtäläisin ehdoin on julkisen palvelun tehtävän ydintä. Teräväpiirto on luonnollinen osa jatkuvaa sisällöntuotannon, teknologian ja palveluiden kehitystä. Ylen tehtävänä on toimia tienraivaajana myös koko Suomen tv-toimialalle, ja HD-kanavien näkyvyysalueen laajentaminen koko maahan luo mahdollisuuden teräväpiirtojakeluun siirtymiseen myös muille Suomen tv-yhtiöille", sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila."Olen erittäin tyytyväinen, että olemme saaneet rakennettua nopealla aikataululla koko maan kattavan HD-verkon. Teräväpiirtolähetysten laajentumista antenniverkossa on odotettu pitkään ja olemme hyvin iloisia siitä, että pystymme nyt tarjoamaan Ylen laadukkaat tv-sisällöt HD-laatuisina kaikille antenniverkon katsojille koko Suomessa. Toivomme, että koko toimialan HD-siirtymä vauhdittuu tämän myötä", sanoo Digitan toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen.Kanavat näkyvät Digitan UHF-verkon B-kanavanipussa kanavapaikoilla 21, 22 ja 25. Vastaanottoon riittää UHF-antenni ja teräväpiirtolähetysten katseluun tarvitset Antenna Ready HD-vastaanottimen joko television tai digisovittimien. Kanavien näkyminen saattaa vaatia kanavien uudelleen hakemista tai tehdasasetusten palauttamista.Antennivastaanoton ongelmissa auttaa Digita Info Lisätietoja Ylen HD-kanavista ja niiden vastaanotosta: yle.fi/hd