Epic Games tarjoaa Civilization VI -pelin ilmaiseksi rajoitetun ajan

Sid Meier's Civilization VI on saatavilla ilmaiseksi Epic Games Storesta torstaihin 28.5.2020 klo 18.00 asti. Pelin normaalihinnaksi on merkitty 59,99 euroa. Pelin saa pitää itsellään myös tarjouksen loputtua. Pelin tarvitsee vain hakea omalle tililleen, eikä sitä tarvitse edes ladata välittömästi koneelle. Civilization VI:n voi ladata tämän linkin kautta Epic Games Storessa on myös edelleen käynnissä Mega Sale 2020 -alennusmyyntikampanja, josta löytyy pelejä parhaimmillaan 75 prosentin alennuksessa. Lisäksi lisäetuna saa kymmenen euron kupongin, jonka voi käyttää pelien ostamiseen kampanjan aikana.Kaikki tarjouksessa olevat pelit voit katsoa tästä . Kampanja on voimassa kesäkuun 11. päivään asti.